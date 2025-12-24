2026 मध्ये नोकरीसाठी कोणत्या क्षेत्रात संधी वाढणार?

Monika Shinde
तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
एआय अभियंते, डेटा सायंटिस्ट आणि मशीन लॉगिन तज्ञांची मागणी सर्वाधिक असेल. आयटी आणि संगणक विज्ञान पार्श्वभूमी असलेल्यांसाठी फायदेशीर संधी उपलब्ध आहेत.
ऑनलाइन फसवणूक आणि डेटा चोरी वाढल्यामुळे सायबर सुरक्षा तज्ञ, नैतिक हॅकर्स आणि सुरक्षा विश्लेषकांची गरज भासणार आहे.
डॉक्टर, परिचारिका, लॅब तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट आणि आरोग्य डेटा प्रशासकांची मागणी कायम राहील. टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल आरोग्य सेवांमध्ये नवीन संधी उपलब्ध आहेत.
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या ट्रेंडसह, हरित ऊर्जा अभियंते, ईव्ही तंत्रज्ञ आणि पर्यावरण सल्लागारांची मागणी वाढत आहे.
सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्सच्या वाढीसह, डिजिटल मार्केटर्स, एसइओ तज्ञ, सोशल मीडिया प्रशासक आणि कंटेंट क्रिएटर्सची गरज वाढली आहे.
ऑनलाइन शिक्षणाच्या वाढत्या ट्रेंडसह, शिक्षक, अभ्यासक्रम विकासक आणि शिक्षण सल्लागारांची मागणी वाढत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक संधी उपलब्ध होत आहेत.
