2 Day Trips: वीकेंड प्लॅन रेडी? 2 दिवसांत पाहता येतील अशी ठिकाणं

Monika Shinde

छोटासा ब्रेक

आठवडाभराच्या धावपळीनंतर छोटासा ब्रेक हवा आहे? फार सुट्टी न घेता, फक्त २ दिवसांत फिरून येता येतील अशी काही खास ठिकाणं पाहूया.

माथेरान

गाड्यांचा गोंगाट नाही, थंड हवा आणि निसर्गसौंदर्य यांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर माथेरान २ दिवसांसाठी उत्तम ठिकाण आहे.

अलिबाग

समुद्रकिनारा, किल्ले आणि शांत वातावरण हवंय? मुंबई-पुण्याजवळच असलेलं अलिबाग वीकेंड ट्रिपसाठी बेस्ट डेस्टिनेशन आहे.

लोणावळा – खंडाळा

धबधबे, धुकं आणि हिरवळ अनुभवायची असेल तर लोणावळा-खंडाळा हा वीकेंड ट्रिपसाठी परफेक्ट पर्याय आहे.

महाबळेश्वर

थंड हवामान, स्ट्रॉबेरी, व्ह्यू पॉइंट्स आणि निसर्गसौंदर्य यामुळे महाबळेश्वर २ दिवसांच्या सहलीसाठी नेहमीच लोकप्रिय आहे.

भंडारदरा

धबधबे, धरण, शांतता आणि निसर्ग यांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर भंडारदरा हा कमी गर्दीचा पण सुंदर पर्याय आहे.

तारकर्ली

स्वच्छ समुद्रकिनारा, वॉटर स्पोर्ट्स आणि कोकणी जेवण यासाठी तारकर्ली हा वीकेंडला नक्की भेट द्यावा असा पर्याय आहे

