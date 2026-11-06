रावणाच्या सासरी आजही साजरी होत नाही दिवाळी, काय आहे कारण ?

Yashwant Kshirsagar
दिवाळी जवळ येताच देशभरातील घरे मातीच्या दिव्यांनी आणि रंगीबेरंगी रोषणाईने उजळून निघतात. लोक मिठाई वाटतात आणि आनंदाने सण साजरा करतात.
Diwali Mourning Jodhpur
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राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये मात्र काही कुटुंबे या दिवशी उत्सव न साजरा करता शोक पाळतात. ही परंपरा एका समुदायातील काही कुटुंबांत प्रचलित आहे.
Diwali Mourning Jodhpur
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या कुटुंबांचा विश्वास आहे की रावण हा त्यांचा जावई आणि पूर्वज आहे. त्यामुळे त्याचा मृत्यू त्यांना कुटुंबातील सदस्याच्या निधनासारखा वाटतो.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
जोधपूरजवळचे मंडोर हे रावणाची पत्नी मंदोदरीचे माहेर मानले जाते. तिचा जन्म आणि रावणासोबतचा विवाह येथेच झाला होता, अशी स्थानिक लोककथा आहे.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
मौद्गिल आणि श्रीमाली ब्राह्मणांच्या मते त्यांच्या पूर्वजांनीच रावण-मंदोदरीच्या विवाहाचे संस्कार केले. काही ब्राह्मण लग्नानंतर मंडोरमध्येच स्थायिक झाले.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
हे लोक रावणाला केवळ रामायणातील खलनायक न मानता एक विद्वान पंडित आणि भगवान शिवाचा परमभक्त मानतात. जोधपूरमध्ये रावणाचे मंदिरही आहे.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
देशात इतरत्र रावणाचे पुतळे जाळले जातात, पण हे कुटुंबे अशा कार्यक्रमांपासून दूर राहतात. पुतळे जाळल्यानंतर ते स्नान करतात आणि जनेऊ बदलतात.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
दिवाळीच्या दिवशीही काही कुटुंबे आनंदोत्सव न करता शोक पाळण्याची परंपरा पाळतात. त्यांना रावणाचा मृत्यू दिवस हा दुःखाचा दिवस वाटतो.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
पितृपक्षात हे लोक रावण, त्याचे वडील विश्रवा आणि आजोबा महर्षि पुलस्त्य यांच्या नावाने तर्पण आणि पिंडदान करतात.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
ही परंपरा आजही काही कुटुंबांत जिवंत आहे. ती रावणाच्या स्थानिक संबंधांची आणि पूर्वजांच्या स्मृतीची साक्ष देते.
Diwali Mourning Jodhpur
esakal
Kololi Dev Diwali
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