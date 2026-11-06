रावणाच्या सासरी आजही साजरी होत नाही दिवाळी, काय आहे कारण ?

Yashwant Kshirsagar

दिवाळीची आनंदी सुरुवात

दिवाळी जवळ येताच देशभरातील घरे मातीच्या दिव्यांनी आणि रंगीबेरंगी रोषणाईने उजळून निघतात. लोक मिठाई वाटतात आणि आनंदाने सण साजरा करतात.

Diwali Mourning Jodhpur

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जोधपूरमधील वेगळी परंपरा

राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये मात्र काही कुटुंबे या दिवशी उत्सव न साजरा करता शोक पाळतात. ही परंपरा एका समुदायातील काही कुटुंबांत प्रचलित आहे.

Diwali Mourning Jodhpur

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रावणाशी असलेला विशेष संबंध

या कुटुंबांचा विश्वास आहे की रावण हा त्यांचा जावई आणि पूर्वज आहे. त्यामुळे त्याचा मृत्यू त्यांना कुटुंबातील सदस्याच्या निधनासारखा वाटतो.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

मंडोर – रावणाचे सासर

जोधपूरजवळचे मंडोर हे रावणाची पत्नी मंदोदरीचे माहेर मानले जाते. तिचा जन्म आणि रावणासोबतचा विवाह येथेच झाला होता, अशी स्थानिक लोककथा आहे.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

पूर्वजांनी केलेला विवाहविधी

मौद्गिल आणि श्रीमाली ब्राह्मणांच्या मते त्यांच्या पूर्वजांनीच रावण-मंदोदरीच्या विवाहाचे संस्कार केले. काही ब्राह्मण लग्नानंतर मंडोरमध्येच स्थायिक झाले.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

रावणाकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी

हे लोक रावणाला केवळ रामायणातील खलनायक न मानता एक विद्वान पंडित आणि भगवान शिवाचा परमभक्त मानतात. जोधपूरमध्ये रावणाचे मंदिरही आहे.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

दसऱ्याच्या दिवशी शोक

देशात इतरत्र रावणाचे पुतळे जाळले जातात, पण हे कुटुंबे अशा कार्यक्रमांपासून दूर राहतात. पुतळे जाळल्यानंतर ते स्नान करतात आणि जनेऊ बदलतात.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

दिवाळीलाही शोक

दिवाळीच्या दिवशीही काही कुटुंबे आनंदोत्सव न करता शोक पाळण्याची परंपरा पाळतात. त्यांना रावणाचा मृत्यू दिवस हा दुःखाचा दिवस वाटतो.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

पितृपक्षात तर्पण

पितृपक्षात हे लोक रावण, त्याचे वडील विश्रवा आणि आजोबा महर्षि पुलस्त्य यांच्या नावाने तर्पण आणि पिंडदान करतात.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

परंपरेचे जतन

ही परंपरा आजही काही कुटुंबांत जिवंत आहे. ती रावणाच्या स्थानिक संबंधांची आणि पूर्वजांच्या स्मृतीची साक्ष देते.

Diwali Mourning Jodhpur

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esakal

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Kololi Dev Diwali

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