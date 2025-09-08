जो रूटने एकाच वेळी मोडला सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा यांचा भारी विक्रम!

Swadesh Ghanekar
विजय मिळवून इंग्लंडने वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली
दक्षिण आफ्रिकेचा संघ ऑल आऊट झाला आणि ही त्यांची दुसरी निचांक धावसंख्या ठरली.
लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आफ्रिकेला जोफ्रा आर्चर व आदील राशीद यांनी जेरीस आणले
इंग्लंडकडून जो रूट व बेथेल जेकब यांनी वैयक्तिक शतक पूरअण केले.
जो रूटचे हे वन डे क्रिकेटमधील १९ वे शतक आहे आणि त्याने सचिन तेंडुलकर व रोहित शर्मा यांचा विक्रम मोडला.
सर्वात कमी डावांत १९ शतक पूर्ण करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये जो रूटने ( १७२) सहावे स्थान पटकावले.
जो रूट वन डे क्रिकेटमध्ये कमी डावात १९ शतक झळकावण्याच्या बाबतीत सचिन ( १९४) व रोहित ( १८१) यांच्या पुढे गेला.
बाबर आजम ( १०२ डाव), हाशिम आमला ( १०४) व विराट कोहली ( १२४) हे अव्वल तीन फलंदाज आहेत.