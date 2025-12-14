भारतीय नसते तर माझं अस्तित्वच नसतं....जॉन सीना असं का म्हणाला होता?

Shubham Banubakode

WWE मधून निवृत्ती

भारतीय चाहत्यांचा लाडका सुपरस्टार जॉन सीना WWE मधून निवृत्त झाला आहे. १७ वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि १ वेळ ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन म्हणून त्याने कारकीर्द संपवली.

यशस्वी रेसलर्सपैकी एक

WWE च्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी रेसलर्सपैकी एक असलेल्या सीनाने दशकानुदशके चाहत्यांचं मनोरंजन केलं.

भारताशी खास नातं

जॉन सीना भारतातही प्रचंड लोकप्रिय होता. भारतातील चाहत्यांशी त्याचं भावनिक नातं कायम राहिलं.

सोशल मीडियावर सक्रीय

भारतीयांच्या सण, घडामोडी आणि भावनांमध्ये तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सक्रिय सहभाग घेत असे.

‘...तर मीही नसतो’

एका मुलाखतीत सीनाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, “भारतीय चाहत्यांशिवाय माझं अस्तित्व शक्य नव्हतं.”

भारतीय फॅन्सचे आभार

सीनाने म्हटलं होतं की भारतात WWE ला अफाट प्रेम मिळतं आणि इथले चाहते अत्यंत उत्साही आहेत.

चाहत्यांची ऊर्जा अद्वितीय

“भारतामध्ये आम्ही कमी परफॉर्म करतो, पण तरीही चाहते आम्हाला अगदी जवळून फॉलो करतात,” असं सीनाने म्हटलं होतं.

भारतीयांचा वाटा

“माझ्या यशामागे भारतीय चाहत्यांचा मोठा वाटा आहे,” असं सांगत जॉन सीनाने भारताला मनापासून धन्यवाद दिले होते.

