भारतीय नसते तर माझं अस्तित्वच नसतं....जॉन सीना असं का म्हणाला होता?

Shubham Banubakode
भारतीय चाहत्यांचा लाडका सुपरस्टार जॉन सीना WWE मधून निवृत्त झाला आहे. १७ वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि १ वेळ ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन म्हणून त्याने कारकीर्द संपवली.
WWE च्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी रेसलर्सपैकी एक असलेल्या सीनाने दशकानुदशके चाहत्यांचं मनोरंजन केलं.
जॉन सीना भारतातही प्रचंड लोकप्रिय होता. भारतातील चाहत्यांशी त्याचं भावनिक नातं कायम राहिलं.
भारतीयांच्या सण, घडामोडी आणि भावनांमध्ये तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सक्रिय सहभाग घेत असे.
एका मुलाखतीत सीनाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, “भारतीय चाहत्यांशिवाय माझं अस्तित्व शक्य नव्हतं.”
सीनाने म्हटलं होतं की भारतात WWE ला अफाट प्रेम मिळतं आणि इथले चाहते अत्यंत उत्साही आहेत.
“भारतामध्ये आम्ही कमी परफॉर्म करतो, पण तरीही चाहते आम्हाला अगदी जवळून फॉलो करतात,” असं सीनाने म्हटलं होतं.
“माझ्या यशामागे भारतीय चाहत्यांचा मोठा वाटा आहे,” असं सांगत जॉन सीनाने भारताला मनापासून धन्यवाद दिले होते.
