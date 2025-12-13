कोण आहे लिओनल मेस्सीची पत्नी? कोट्यवधीच्या संपत्तीची आहे मालकीन

Shubham Banubakode

बालपणीचं प्रेम

लिओनल मेस्सी आणि एंटोनेला रोकुज्जो हे बालपणीचे मित्र आहेत. लहान वयात सुरू झालेल्या या मैत्रीचं पुढे प्रेमात रुपांतर झालं.

मेस्सीशी लग्न

बरीच वर्ष रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर मेस्सीने २०१७ साली एंटोनेलाशी लग्न केलं.

तीन मुलांची आई

एंटोनेला आणि मेस्सी यांना तीन अपत्य आहेत.मेस्सी आपल्या कुटुंबाला कायम प्राधान्य देतो.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर

एंटोनेला एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून तिचे इंस्टाग्रामवर ३५ मिलियनहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

किती झालंय शिक्षण

एंटोनेलाने अर्जेंटिनामधील नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ रोसारियो येथून ह्युमॅनिटीज आणि सोशल सायन्समध्ये पदवी घेतली आहे.

मेस्सीला प्रोत्साहन

मेस्सीच्या प्रत्येक मोठ्या सामन्यात एंटोनेला स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून त्याला प्रोत्साहन देताना दिसते.

कुटुंबियांचा सपोर्ट

2022 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर मेस्सीचा विजय एंटोनेला आणि मुलांनी स्टेडियममध्ये बसून साजरा केला.

कोट्यवधींची संपत्ती

मीडिया रिपोर्टनुसार एंटोनेलाची एकूण संपत्ती २० मिलियन डॉलरपेक्षा अधिक असून ती फिटनेस आणि फॅशन ब्रँडसाठी मॉडेलिंग करते.

