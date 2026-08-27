वय कमी, पण सांधेदुखीचा त्रास? ‘या’ चुका टाळा

Aarti Badade
चुकीची जीवनशैली, सतत बसून काम आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे तरुणांमध्येही सांधेदुखीची समस्या जाणवू शकते.
muscles pain
Sakal
तासन्तास चुकीच्या पोस्चरमध्ये बसल्याने सांध्यांभोवतीचे स्नायू कमकुवत होऊन सांध्यांवर ताण वाढू शकतो.
muscles pain
Sakal
जंक फूडमुळे आहारातील पोषण कमी होऊ शकते आणि व्हिटॅमिन D, कॅल्शियम किंवा B12 सारख्या पोषक घटकांची कमतरता जाणवू शकते.
muscles pain
Sakal
वाढलेले वजन गुडघे, कंबर आणि घोट्यांवर अतिरिक्त भार टाकत असल्याने सांध्यांचा त्रास वाढू शकतो.
muscles pain
Sakal
चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम करणे, अतिव्यायाम किंवा जुन्या दुखापतींकडे दुर्लक्ष केल्यानेही सांध्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
muscles pain
Sakal
सतत वेदना, सूज, लालसरपणा किंवा सकाळी दीर्घकाळ सांधे आखडल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
muscles pain
Sakal
सांधेदुखीसोबत ताप, जास्त थकवा किंवा वजन कमी होणे अशी लक्षणे दिसल्यास तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्या.
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Sakal
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