बटलर ४०० नॉट आऊट! अँडरसनचा विक्रम धोक्यात

इंग्लंड आणि श्रीलंका

इंग्लंड आणि श्रीलंका संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना २७ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडला.

इंग्लंडचा विजय

या सामन्यात इंग्लंडने ५३ धावांनी विजय मिळवत मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली.

जॉस बटलर

हा सामना इंग्लंडचा यष्टीरक्षक फलंदाज जॉस बटलरसाठी अत्यंत खास ठरला आहे.

४०० वा सामना

बटलरसाठी हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ४०० वा सामना होता.

इंग्लंडचा दुसरा खेळाडू

बटलर हा ४०० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा इंग्लंडचा फक्त दुसरा खेळाडू ठरला आहे.

जेम्स अँडरसन

यापूर्वी इंग्लंडच्या फक्त जेम्स अँडरसनने असा पराक्रम केला आहे. अँडरसनने ४०१ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.

अँडरसनला मागे टाकण्याची संधी

आता बटलरला अँडरसनचा हा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. यासाठी बटलरला आणखी केवळ दोन सामने खेळण्याची गरज आहे.

बटलरचे सामने

बटलरच्या ४०० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ५७ कसोटी, १९९ वनडे आणि १४४ टी२० सामन्यांचा समावेश आहे.

