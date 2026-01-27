गेल्या दोन दशकात पद्मश्री पुरस्कार मिळवणारे क्रिकेटपटू

Pranali Kodre
नुकतेच २६ जानेवारी २०२६ रोजी पद्म पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली. पद्म पुरस्कार हे भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आहेत.
Padma Shri Winners Cricketers
यंदा २०२६ मध्ये भारताचा टी२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पिटन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधार रोहित शर्मा आणि महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेती कर्णधार हरमनप्रीत कौर या क्रिकेटपटूंना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला.
Harmanpreet Kaur - Rohit Sharma
त्यामुळे आता पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित होणाऱ्या मोजक्या क्रिकेटपटूंमध्ये त्यांचा समावेश झाला आहे. आपण २००४ पासून पद्मश्री पुरस्कार मिळवणाऱ्या क्रिकेटपटूंबद्दल जाणून घेऊ.
Padma Shri Winners Cricketers
भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू राहुल द्रविड आणि सौरव गांगुली या दोघांना २००४ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
Rahul Dravid - Sourav Ganguly
भारताचा सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेणारा गोलंदाज अनिल कुंबळे याला २००५ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
Anil Kumble
भारताचा यशस्वी कर्णधार एमएस धोनी आणि दिग्गज फिरकीपटू हरभजन सिंग यांना २००९ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.
MS Dhoni - Harbhajan Singh
भारताचा माजी स्फोटक सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग याला २०१० मध्ये पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला होता.
Virender Sehwag
भारताचा दिग्गज फलंदाज व्हीव्हीएस लक्ष्मणला २०११ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
VVS Laxman
भारताची दिग्गज गोलंदाज झुलन गोस्वामी हिला २०१२ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला.
Jhulan Goswami
भारताचा माजी अष्टपैलू युवराज सिंग याला २०१४ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
Yuvraj Singh
भारताची माजी कर्णधार मिताली राज हिला २०१५ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
Mithali Raj
भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीला २०१७ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
Virat Kohli
भारताचा माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर याला २०१९ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
Gautam Gambhir
भारताचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज झहीर खान याला २०२० मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
Zaheer Khan
माजी क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक गुरुचरण सिंग यांना २०२३ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
Gurcharan Singh
भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनन याला २०२५ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता.
R Ashwin
Team India
