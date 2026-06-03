कडक उन्हात शरीर थंड ठेवायचय? मग नक्की खा 'ही' भाकरी, होतील 10 फायदे

Saisimran Ghashi
उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात शरीराला थंडावा देणारी भाकरी निवडणे आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते.
Traditional Summer Meal Ideas
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चला तर मग, ज्वारी आणि बाजरी यांपैकी उन्हाळ्यात कोणती भाकरी खाणे 'बेस्ट' आहे, ते जाणून घेऊया
Summer Meal for cooling
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ज्वारीची प्रकृती मुळातच थंड असल्यामुळे ती उन्हाळ्यात शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्याचे काम करते.
jowar health benefits
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उन्हाळ्यात शरीराचा दाह कमी करण्यासाठी बाजरीपेक्षा ज्वारीची भाकरी सर्वात उत्तम आणि फायदेशीर मानली जाते.
jowar in summer helps in cooling body
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बाजरीची प्रकृती अत्यंत उष्ण असते, त्यामुळे उन्हाळ्यात बाजरी खाल्ल्याने शरीरात उष्णता आणि पित्त वाढू शकते.
bajari bhakari not good in summer
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ज्वारी पचायला अतिशय हलकी असते, ज्यामुळे उन्हाळ्यात मंदावलेली पचनक्रिया अगदी सुरळीत चालते.
jowar bhakari helps in digestion
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ज्वारीमध्ये शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्याचे गुणधर्म असतात, ज्यामुळे उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनचा त्रास होत नाही.
jowar bhakari best for hydration
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उन्हाळ्यात ज्वारीची मऊ भाकरी, ताक आणि कांदा खाणे हा शरीराला कुल ठेवण्याचा सर्वात सोपा गावरान उपाय आहे.
kanda bhakari best meal
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