महिलांच्या शर्टला खिसा का नसतो? यामागे आहे मोठे कारण

Saisimran Ghashi
महिलांच्या फॅशन विश्वात शर्ट्सचा ट्रेंड सध्या प्रचंड लोकप्रिय आहे.
Why Don't Women's Shirts Have Front Pockets
ऑफिसच्या फॉर्मल लुकपासून ते कॅज्युअल ओव्हरसाईज्ड लुकपर्यंत महिला शर्ट्सना पहिली पसंती देत आहेत
no pockets in women's tops
मार्केटमध्ये विविध रंग आणि आकर्षक पॅटर्न्स उपलब्ध असतानाही, तुम्ही कधी नोटीस केलेय का की महिलांच्या शर्टला खिसा नसतो?
Women's shirt without front pockets
चला तर मग जाणून घेऊया female शर्ट का खिसा का नसतो आणि फक्त पुरुषांच्या शर्टला का असतो?
Women's Shirt Pockets Mystery
सुरुवातीच्या काळात शर्ट हे केवळ पुरुषांचेच वस्त्र मानले गेल्याने, सर्व सोयी आणि खिसे फक्त त्यांच्याच कपड्यांना दिले गेले.
why only men have pocket in shirt
पूर्वी पुरुष बाहेर कष्टाची कामे करत असल्याने त्यांना वस्तू ठेवण्यासाठी खिशांची गरज होती, तर महिलांचे कार्यक्षेत्र घरगुती मानले गेले.
Pocket Problems in Women's Clothing
अठराव्या शतकातील युरोपियन फॅशन डिझायनर्सनी महिलांच्या कपड्यांमध्ये उपयुक्ततेपेक्षा केवळ बाह्य सौंदर्याला आणि लुकला अधिक प्राधान्य दिले.
Style Over Functionality in Women's Shirts
आधीचे लोक असे मानायचे महिलांच्या शर्टवर समोर खिसा लावल्यास छातीजवळील भागावर कपडा फुगीर दिसतो आणि शरीराचाआकार बिघडतो.
Body Shape and Slim Fit shirt
महिलांमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या पर्स आणि हँडबॅग्ज वापरण्याची फॅशन असल्याने त्यांना शर्टच्या खिशाची कधी गरजच पडली नाही.
Handbag Culture
शर्टला खिसा न दिल्यास महिला वस्तू ठेवण्यासाठी महागड्या पर्स खरेदी करतील, या व्यापारी हेतूनेही ही पद्धत पुढे चालवली गेली.
Fashion Industry Strategy
Why Shirt Buttons Differ for Men and Women
