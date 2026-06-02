महिलांच्या शर्टला खिसा का नसतो? यामागे आहे मोठे कारण

Saisimran Ghashi

महिलांचे फॅशन विश्व

महिलांच्या फॅशन विश्वात शर्ट्सचा ट्रेंड सध्या प्रचंड लोकप्रिय आहे.

शर्टला पहिली पसंती

ऑफिसच्या फॉर्मल लुकपासून ते कॅज्युअल ओव्हरसाईज्ड लुकपर्यंत महिला शर्ट्सना पहिली पसंती देत आहेत

खिसा का नसतो?

मार्केटमध्ये विविध रंग आणि आकर्षक पॅटर्न्स उपलब्ध असतानाही, तुम्ही कधी नोटीस केलेय का की महिलांच्या शर्टला खिसा नसतो?

पुरुषांच्या शर्टला का

चला तर मग जाणून घेऊया female शर्ट का खिसा का नसतो आणि फक्त पुरुषांच्या शर्टला का असतो?

जुन्या काळातील विषम सुरुवात

सुरुवातीच्या काळात शर्ट हे केवळ पुरुषांचेच वस्त्र मानले गेल्याने, सर्व सोयी आणि खिसे फक्त त्यांच्याच कपड्यांना दिले गेले.

कामाच्या स्वरूपातील मुख्य फरक

पूर्वी पुरुष बाहेर कष्टाची कामे करत असल्याने त्यांना वस्तू ठेवण्यासाठी खिशांची गरज होती, तर महिलांचे कार्यक्षेत्र घरगुती मानले गेले.

पाश्चात्य फॅशन डिझायनर्सचा नियम

अठराव्या शतकातील युरोपियन फॅशन डिझायनर्सनी महिलांच्या कपड्यांमध्ये उपयुक्ततेपेक्षा केवळ बाह्य सौंदर्याला आणि लुकला अधिक प्राधान्य दिले.

शरीराची ठेवण

आधीचे लोक असे मानायचे महिलांच्या शर्टवर समोर खिसा लावल्यास छातीजवळील भागावर कपडा फुगीर दिसतो आणि शरीराचाआकार बिघडतो.

हँडबॅग्ज आणि पर्स

महिलांमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या पर्स आणि हँडबॅग्ज वापरण्याची फॅशन असल्याने त्यांना शर्टच्या खिशाची कधी गरजच पडली नाही.

फॅशन कंपन्यांचे गणित

शर्टला खिसा न दिल्यास महिला वस्तू ठेवण्यासाठी महागड्या पर्स खरेदी करतील, या व्यापारी हेतूनेही ही पद्धत पुढे चालवली गेली.

महिलांच्या शर्टची बटणे डाव्या बाजूला तर पुरुषांच्या शर्टची बटणे उजव्या बाजूला का असतात?

