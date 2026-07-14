Jowar Health Benefits : ज्वारीच्या कण्या खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Sandeep Shirguppe
भरपूर फायबर असल्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
Jowar Health Benefits
esakal
जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही.
Jowar Health Benefits
esakal
कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असल्याने रक्तातील साखर हळूहळू वाढण्यास मदत होते.
Jowar Health Benefits
esakal
फायबरमुळे कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Jowar Health Benefits
esakal
मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत.
Jowar Health Benefits
esakal
लोह असल्यामुळे हिमोग्लोबिन तयार होण्यास हातभार लागू शकतो.
Jowar Health Benefits
esakal
जटिल कार्बोहायड्रेटमुळे ऊर्जा हळूहळू मिळते आणि दीर्घकाळ टिकते.
Jowar Health Benefits
esakal
ग्लूटेन टाळणाऱ्या किंवा सिलीअॅक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी योग्य धान्य आहे.
Jowar Health Benefits
esakal
अँटिऑक्सिडंट्स आणि सूक्ष्म पोषकद्रव्ये शरीराच्या संरक्षण यंत्रणेला मदत करतात.
Jowar Health Benefits
esakal
Sant Gavarsheth Maharaj
esakal