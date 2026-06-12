मेथीच्या भाजीत शेंगदाण्याचा कूट वापरण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade

कूट जाडसर असावा

मेथीच्या भाजीत शेंगदाण्याचा कूट वापरताना तो नेहमी जाडसर (भरड) असावा, त्याची एकदम बारीक पावडर करू नये.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

शेवटी कूट मिसळावा

भाजी पूर्ण शिजत आल्यावर अगदी शेवटी कूट मिसळावा आणि फक्त एक-दोन मिनिटेच वाफ काढावी, ज्यामुळे भाजीची पौष्टिक मूल्ये टिकून राहतात.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

कच्चा कूट टाळावा

शेंगदाणे नेहमी हलके भाजून मगच कूट करावा; कच्चा कूट वापरल्यास भाजीला कच्चट वास येतो आणि चव बिघडते.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

प्रमाणाचे अचूक गणित

भाजीत प्रमाणापेक्षा जास्त कूट टाकू नये; अर्ध्या जुडी भाजीसाठी केवळ २ चमचे कूट वापरल्यास मेथीची मूळ चव टिकून राहते.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

कडूपण कमी करण्याची युक्ती

मेथीचा नैसर्गिक कडू सवता सव कमी करण्यासाठी भाजीत थोडा लिंबाचा रस किंवा अगदी किंचित गूळ वापरावा.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

खमंग वाटणाचा फॉर्म्युला

शेंगदाण्याचा कूट मिक्सरमध्ये वाटतानाच त्यात हिरवी मिरची आणि लसूण एकत्र वाटून घेतल्यास भाजी छान तिखट आणि खमंग होते.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

फोडणीसाठी योग्य तेल

मेथीच्या भाजीला फोडणी देताना मोहरीचे किंवा शुद्ध शेंगदाणा तेल वापरल्यास भाजीची चव आणि सुगंध अधिकच वाढतो.

make methi sabzi with peanut powder

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Sakal

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Pumpkin Seeds Benefits

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Sakal

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