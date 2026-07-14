डोक्याच्या वरच्या भागात सतत दुखतंय? जाणून घ्या 5 प्रमुख कारणे

Aarti Badade

डोक्याच्या वरच्या भागात वेदना

डोक्याच्या वरच्या भागात होणारी वेदना ही ताण, झोपेचा अभाव किंवा इतर काही कारणांमुळे होऊ शकते. ही लक्षणे वारंवार दिसत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

Crown Headache

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Sakal

मानसिक ताण (Stress)

अतिविचार, कामाचा ताण किंवा चिंता यामुळे डोक्याचे स्नायू ताणले जातात आणि वरच्या भागात वेदना जाणवू शकतात.

Crown Headache

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Sakal

चुकीची बसण्याची पद्धत

दीर्घकाळ वाकून बसणे, मोबाईल किंवा लॅपटॉपचा जास्त वापर यामुळे मानेवर ताण येतो आणि त्याचा परिणाम डोकेदुखीवर होऊ शकतो.

Crown Headache

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Sakal

अपुरी झोप

पुरेशी झोप न मिळाल्यास मेंदू आणि स्नायूंवर ताण वाढतो, त्यामुळे डोक्याच्या वरच्या भागात दुखू शकते.

Crown Headache

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Sakal

शरीरात पाण्याची कमतरता

पुरेसे पाणी न पिल्यामुळे शरीर डिहायड्रेट होते आणि त्याचे एक सामान्य लक्षण म्हणजे डोकेदुखी.

Crown Headache

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Sakal

वेदनाशामक औषधांचा अतिवापर

वारंवार Painkillers घेतल्यास काही वेळा उलट डोकेदुखी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता वाढू शकते.

Crown Headache

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Sakal

डोकेदुखी

पुरेशी झोप घ्या,भरपूर पाणी प्या,ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करा,योग्य पोश्चरमध्ये बसा,नियमित हलका व्यायाम करा

Crown Headache

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

जर डोकेदुखीसोबत मळमळ, तीव्र चक्कर, अशक्तपणा, दृष्टी धूसर होणे किंवा वारंवार तीव्र वेदना होत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Crown Headache

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Sakal

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Sakal

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