जुई गडकरी लवकरच लग्न करणार? चाहत्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देत म्हणाली...'ठरलं तर...'

Apurva Kulkarni
अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती नेहमीच आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असते.
जुई नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते.
ती तिचे अपडेट नेहमीचे चाहत्यांना चाहत्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देत असते.
अशातच जुईने 'आस्क मी' हे सेशन सोशल मीडियावर सुरु केलं आहे.
या सेशनमध्ये चाहते जुईला अनेक प्रश्न विचारताना दिसताय. त्याला जुईचं उत्तर मिळतय.
दरम्यान अशातच एका चाहत्याने तिच्या लग्नाबाबत प्रश्न उपस्थित करत 'ताई लग्न ठरलं आहे का?' असा प्रश्न विचारला.
त्यावर जुईने मजेशीर उत्तर देत लिहलं की, 'ठरलं तर मग!'
आता सध्या जुईच्या उत्तराची सोशल मीडियावर चर्चा रंगत आहे. अनेकांना जुई लवकरच लग्न करणार का? असा प्रश्न पडलाय.
