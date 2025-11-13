पडद्यावरची स्टार, पण मनानं गावाकडची! जुई गडकरी मुळची कुठली?

लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी

'ठरलं तर मग' या मालिकेमुळे अभिनेत्री जुई गडकरी घराघरात पोहोचली आहे. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत.

पूर्ण नाव आणि चाहतावर्ग

जुई गडकरीचे पूर्ण नाव जुई केतन गडकरी असे आहे. तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे आणि तिच्याविषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते नेहमी उत्सुक असतात.

जन्म आणि वय

अभिनेत्री जुई गडकरीचा जन्म ८ जुलै १९८८ रोजी झाला आहे. सध्या ती ३५ वर्षांची आहे.

जुई गडकरी मूळची कुठली?

जुई गडकरी मूळची कर्जतची (Karjat) आहे. तिचे अलिशान घर कर्जतमध्ये आहे, जिथे ती निवांत क्षण घालवते.

घराची खास ओळख

जुईचे कर्जतमधील घर खास आहे. ते निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आहे, आजूबाजूला हिरवीगार झाडी आहे आणि हा ९० वर्ष जुना वाडा आहे.

वाड्याची सुंदरता

निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेला जुईचा हा जुना वाडा तिची पारंपरिकता आणि नैसर्गिक जीवनशैलीची आवड दर्शवतो.

सोशल मीडियावर सक्रिय

जुई सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असते. तिचे चाहते तिच्या फोटोंवर लाईक्सचा वर्षाव करतात आणि तिच्या प्रत्येक अपडेटची वाट पाहतात.

