पडद्यावरची स्टार, पण मनानं गावाकडची! जुई गडकरी मुळची कुठली?

Aarti Badade
'ठरलं तर मग' या मालिकेमुळे अभिनेत्री जुई गडकरी घराघरात पोहोचली आहे. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
जुई गडकरीचे पूर्ण नाव जुई केतन गडकरी असे आहे. तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे आणि तिच्याविषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते नेहमी उत्सुक असतात.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
अभिनेत्री जुई गडकरीचा जन्म ८ जुलै १९८८ रोजी झाला आहे. सध्या ती ३५ वर्षांची आहे.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
जुई गडकरी मूळची कर्जतची (Karjat) आहे. तिचे अलिशान घर कर्जतमध्ये आहे, जिथे ती निवांत क्षण घालवते.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
जुईचे कर्जतमधील घर खास आहे. ते निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आहे, आजूबाजूला हिरवीगार झाडी आहे आणि हा ९० वर्ष जुना वाडा आहे.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेला जुईचा हा जुना वाडा तिची पारंपरिकता आणि नैसर्गिक जीवनशैलीची आवड दर्शवतो.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
जुई सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असते. तिचे चाहते तिच्या फोटोंवर लाईक्सचा वर्षाव करतात आणि तिच्या प्रत्येक अपडेटची वाट पाहतात.
Jui Gadkari Home & Village
Sakal
Dharmendra's Fitness Secret at 88
Sakal