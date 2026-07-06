सुगंध आणि रंगांची उधळण ! 'ही' आहेत जुलै महिन्यात बहरणारी मनमोहक फुले...

सकाळ डिजिटल टीम
हे सूर्यफूल चक्क ८ फुटांपर्यंत वाढते. जुलैपासून ते थेट हिवाळ्याच्या सुरुवातीपर्यंत याला फिकट पिवळ्या रंगाची सुंदर फुले येतात.
Lemon Queen Sunflower
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गडद नारंगी आणि लाल रंगाची ही फुले मैदानांमध्ये चमकताना दिसतात. मोनार्क आणि क्वीन फुलपाखरांसाठी हे एक महत्त्वाचे आश्रयस्थान आहे.
Butterfly Milkweed
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जुलै महिन्याच्या उन्हात ही फुले बागेला एक वेगळाच लूक देतात. त्यांचे रंग आणि नाजूकपणा प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेतात.
Daylily
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डेलिलीपेक्षा ही फुले वेगळी असतात. एकाच सरळ दांडीवर सुवासिक फुले आणि बाजूने गोलाकार पानांची रचना, हे याचे वैशिष्ट्य!
True Lily
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गर्द लाल (Scarlet) रंगाची ही फुले नदी, तलाव किंवा दमट जागी आढळतात. यांचा आकार हमिंगबर्ड्सना (Hummingbirds) खूप आकर्षित करतो.
Cardinal Flower
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मधमाश्यांचा जिवलग मित्र म्हणजे कोनफ्लॉवर. जुलैच्या उन्हात ही फुले बागेला रंगीबेरंगी बनवतात. या फुलांच्या बिया पुढे जाऊन पक्षांसाठी उत्तम खाद्य ठरतात.
Coneflower
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या फुलांच्या जांभळ्या रंगाच्या लांब तुऱ्यांमधून एका खास मसाल्यासारखा (Liquorice) सुवास येतो. यामुळे फुलपाखरे आणि मधमाश्या इथे गर्दी करतात.
Giant Hyssop
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वरून खाली बहरणारे फूल! हे जांभळे नाजूक फूल वरून खालच्या दिशेने बहरत जाते. दिसायला अत्यंत आकर्षक असलेले हे फूल बागेचे सौंदर्य वाढवते.
Blazing Star
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सुगंधाचा राजा! जुलैच्या उबदार हवेत या पांढऱ्या फुलांचा गोड आणि किंचित तिखट सुवास सगळीकडे पसरतो, जो मनाला ताजेतवाने करतो.
Sweet Pepperbush
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गुलाबाचा राजेशाही थाट- अनेक पाकळ्यांचे आणि सुवासिक असणारे हे गुलाब जुलै महिन्यातील सर्वात लोकप्रिय फूल आहे. हे बागेत एक रोमँटिक वातावरण तयार करते.
Cultivated Rose
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Keep Camphor at Home This Monsoon!
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