12 वर्षांनंतर महायोग! ‘या’ 3 राशींना गुरु करणार मालामाल

Aarti Badade

१२ वर्षांनंतरचा महायोग

पंचांगानुसार २ जून २०२६ रोजी तब्बल १२ वर्षांनंतर देवगुरु बृहस्पती कर्क राशीत प्रवेश करत असून हा काळ काही राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरणार आहे.

कर्कराशीत गुरु का असतो खास?

कर्क ही चंद्राची रास असून येथे गुरु 'उच्चीचा' मानला जातो, ज्यामुळे आर्थिक वृद्धी, कौटुंबिक सुख आणि करिअरमध्ये प्रचंड यश मिळण्याचे संकेत मिळतात.

मिथुन रास : आर्थिक उन्नतीचे योग

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि व्यवसायात नवीन संपर्कांमुळे आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल.

कर्क रास : आत्मविश्वास आणि प्रगती

स्वतःच्या राशीत गुरुचे आगमन झाल्याने कर्क राशीच्या जातकांना नोकरीत पदोन्नती मिळेल आणि अविवाहितांसाठी विवाहाचे शुभ योग जुळून येतील.

वृश्चिक रास : नशिबाची साथ आणि कर्जमुक्ती

वृश्चिक राशीच्या भा ग्यस्थानातून होणारे हे भ्रमण प्रलंबित कामे पूर्ण करेल आणि तुम्हाला जुन्या कर्जातून मुक्त करून परदेश प्रवासाची संधी देईल.

यशासाठी 'ही' काळजी घ्या

गुरु शुभ असला तरी या काळात अति-आत्मविश्वास टाळा, अवाजवी खर्च करू नका आणि गुंतवणुकीचे निर्णय विचारपूर्वक व संयमाने घ्या.

फळप्राप्तीसाठी

दर गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करा आणि विष्णू किंवा दत्तात्रेयांची उपासना केल्यास गुरु ग्रहाचे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होतील.

