Varsha Balhe
जगात एक असं बेट आहे, जिथे फक्त एक घर आणि एक झाड आहे. या बेटाच्या चारही बाजूंनी पाणी आहे. त्यामुळे हे बेट पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटतं.
Just Room Enough Island
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हे बेट अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यात अलेक्झांड्रिया बे जवळ आहे. सेंट लॉरेन्स नदीतील थाउजंड आयलंड्स या बेटांच्या समूहात हे बेट आहे.
Just Room Enough Island
esakal
या बेटाचं नाव 'जस्ट रूम इनफ आयलंड' असं आहे. नावाप्रमाणेच या बेटावर फक्त एक घर बांधण्याइतकीच जागा आहे.
Just Room Enough Island
esakal
या बेटाचं क्षेत्रफळ सुमारे ३,३०० चौरस फूट आहे. म्हणजेच साधारण एका टेनिस कोर्टाएवढीच याची जागा आहे.
Just Room Enough Island
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१९५० च्या दशकात सायझलँड कुटुंबाने हे बेट विकत घेतलं. सुट्टीच्या दिवसांत शांतपणे वेळ घालवता यावा, यासाठी त्यांनी तिथे एक छोटं घर बांधलं आणि एक झाड लावलं.
Just Room Enough Island
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१९८२ मध्ये ब्रिटनमधील बिशप रॉक दीपगृह स्वयंचलित झाल्यानंतर या बेटाला जगातील सर्वात छोटं वस्तीचं बेट म्हणून ओळख मिळाली.
Just Room Enough Island
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हे बेट खासगी मालकीचं आहे. त्यामुळे पर्यटकांना बेटावर उतरता येत नाही. मात्र, सेंट लॉरेन्स नदीतून बोटीने प्रवास करताना हे छोटंसं बेट जवळून पाहता येतं.
Just Room Enough Island
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Why Do Leopards Hunt at Night?
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