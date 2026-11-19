Varsha Balhe
बिबट्या हा प्रामुख्याने निशाचर प्राणी आहे. पण तो दिवसाऐवजी रात्रीच शिकार का करतो? यामागे निसर्गाचे एक मोठे रहस्य दडले आहे.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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बिबट्या हा दबा धरून शिकार करणारा प्राणी आहे. रात्रीच्या अंधारात त्याला झुडपांमध्ये लपून भक्ष्याच्या अगदी जवळ जाणे सोपे जाते.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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रात्रीच्या वेळी हरीण, रानडुक्कर किंवा इतर भक्ष्य प्राण्यांना नीट दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना बिबट्याची चाहूल उशिरा लागते.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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चला, आता पाहूया अंधारात बिबट्याला नेमकं काय आणि कसं दिसतं. त्याच्या डोळ्यांची रचना अशी आहे की, त्याला माणसांपेक्षा ६ ते ७ पट अधिक स्पष्ट दिसते.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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त्याच्या डोळ्यांत पडद्यामागे एक चमकणारा थर असतो जो अंधारात दुप्पट प्रकाश मिळवून देतो. यामुळेच रात्री बिबट्याचे डोळे चमकताना दिसतात.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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अंधारात त्याला रंग दिसत नाहीत, पण राखाडी आणि निळसर-हिरव्या रंगाच्या छटांमध्ये त्याला वस्तूंचे आकार आणि बारीक हालचाल अगदी स्पष्ट ओळखता येते. म्हणूनच तो रात्रीचा राजा आहे.
Why Do Leopards Hunt at Night?
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