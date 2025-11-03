फक्त उन्हात बसून चालणार नाही तर हाडं कमकुवत होण्यापूर्वी आहारात 'या' 5 पदार्थांचा करा समावेश

पुजा बोनकिले

हिवाळा

हिवाळा सुरू होताच जीवनसत्व डी ची कमतरता जाणवते.

कमतरता

जीवनसत्वे डी ची कमतरता भरून काढण्यासाठी सूर्यप्रकाश पुरेसा नाही.

पुढील पदार्थ

आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करावा.

चरबीयुक्त मासे

सूर्यप्रकाशाव्यतिरिक्त, सॅल्मन, ट्यूना आणि मॅकरेल सारख्या माशांमध्ये व्हिटॅमिन डी भरपूर प्रमाणात असते. त्यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड देखील असतात, जे हृदय आणि मेंदूच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर असतात. म्हणून, आठवड्यातून २-३ वेळा त्यांचे सेवन करून तुम्ही व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करू शकता

fish benefits | Sakal

अंड्याचा पिवळा भाग

अनेकांना मासे आवडत नाहीत. अशावेळी तुम्ही अंड्याचा पिवळा भाग खाऊ शकता. त्यात व्हिटॅमिन डी, प्रथिने आणि निरोगी चरबीचे प्रमाण चांगले असते. म्हणून, दररोज एक उकडलेले अंडे खाल्ल्याने तुमच्या शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे मिळू शकतात.

Eggs | Sakal

मशरूम

सूर्यप्रकाशात उगवलेल्या काही वनस्पतींपैकी मशरूम हे एक आहे. ज्यामध्ये नैसर्गिकरित्या व्हिटॅमिन डी असते. हिवाळ्यात ते सामान्यतः मोठ्या प्रमाणात खाल्ले जातात. तुम्ही ते सॅलड, सूप किंवा भाजी म्हणून वापरू शकता. तुम्ही ते कसेही खाल्ले तरी त्याचे फायदे सारखेच असतात.

mushroom | Sakal

दूध आणि दही

आजकाल, दूध, दही, तृणधान्ये आणि संत्र्याच्या रसाचे ब्रँड कृत्रिमरित्या व्हिटॅमिन डी जोडत आहेत आणि त्यांना "फोर्टिफाइड फूड्स" म्हणत आहेत. नैसर्गिक आणि कृत्रिम दोन्ही प्रकार दैनंदिन आहारात फायदेशीर ठरू शकतात. तुमच्यासाठी योग्य आहार शोधण्यात मदत करण्यासाठी आहारतज्ञांचा सल्ला घ्या.

milk

| sakal

फळे

फळे खाणे आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. संत्री, अननस, केळी आणि अंजीर यांसारख्या फळांमध्ये व्हिटॅमिन डीसह अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात. जे हाडं मजबूत करतात, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि ऊर्जा आणि आरोग्य राखण्यास मदत करतात.

fruit | sakal

