पृथ्वीचा श्वास की विनाशाचे तांडव? जाणून घ्या ज्वालामुखी का होतो

सकाळ डिजिटल टीम
ज्वालामुखी का होतो आणि तो कसा तयार होतो या मगची मुख्य कारणं काय आहेत जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
Volcanic eruption
sakal
पृथ्वीच्या पोटातील थर (Mantle) अत्यंत उष्ण आहे. इतक्या प्रचंड उष्णतेमुळे तेथील खडक वितळतात आणि त्याचे मॅग्मा (Magma) नावाच्या जाड प्रवाही पदार्थात रूपांतर होते.
Volcanic eruption
sakal
पृथ्वीचे वरचे कवच अनेक मोठ्या तुकड्यांमध्ये (Plates) विभागलेले आहे. जेव्हा हे भूपट्ट एकमेकांपासून दूर सरकतात किंवा एकमेकांवर आदळतात, तेव्हा जमिनीला भेगा पडतात आणि खालचा मॅग्मा वर येण्यास मार्ग मिळतो.
Volcanic eruption
sakal
जमिनीच्या आत मॅग्मासोबत अनेक वायू आणि पाण्याची वाफ अडकलेली असते. जेव्हा या वायूंचा दाब सहनशक्तीच्या पलीकडे जातो, तेव्हा तो पृथ्वीचे कवच फोडून बाहेर येतो.
Volcanic eruption
sakal
ज्वालामुखीचा उद्रेक दोन प्रकारचा असतो - केंद्रीय (Central) ज्यामध्ये एका नळीसारख्या भागातून लाव्हा बाहेर येतो आणि भेगीय (Fissure) ज्यामध्ये जमिनीला पडलेल्या लांब भेगांतून लाव्हा संथपणे वाहतो.
Volcanic eruption
sakal
जोपर्यंत वितळलेला खडक जमिनीच्या आत असतो, त्याला 'मॅग्मा' म्हणतात. परंतु, एकदा का तो जमिनीवर आला की त्याला 'लाव्हारस' (Lava) म्हटले जाते.
Volcanic eruption
sakal
ज्वालामुखी हे केवळ विनाशाचे प्रतीक नाहीत. लाव्हारस थंड झाल्यावर त्यापासून अग्निजन्य खडक तयार होतात. भारताचे 'दख्खनचे पठार' हे अशाच प्राचीन ज्वालामुखी उद्रेकामुळे तयार झाले आहे.
Volcanic eruption
sakal
ज्वालामुखीची राख आणि त्यापासून बनलेले खडक हे खनिजांनी समृद्ध असतात. त्यामुळे ज्वालामुखीच्या परिसरातील जमीन शेतीसाठी अत्यंत सुपीक असते.
Volcanic eruption
sakal
मोठ्या ज्वालामुखी उद्रेकामुळे वातावरणात राखेचे प्रचंड थर साचतात. यामुळे सूर्यप्रकाश अडवला जाऊन तात्पुरत्या स्वरूपात पृथ्वीचे तापमान कमी होऊ शकते, ज्याला 'ज्वालामुखीय हिवाळा' म्हणतात.
Volcanic eruption
sakal
India Coin Currency History
ESakal