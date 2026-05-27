दाट जंगलात लपलेली रहस्यमय गुहा; महाराष्ट्राच्या 'या' ठिकाणाबद्दल माहिती आहे का?

Shubham Banubakode
गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात दाट जंगल आणि डोंगररांगांमध्ये कचारगड गुहा आहे.
Kachargad Cave Gondia
esakal
समुद्रसपाटीपासून तब्बल ५१८ मीटर उंचीवर असलेली ही गुहा सुमारे ९४ मीटर लांब आहे. तर प्रवेशद्वार तब्बल २५ मीटर रुंद आहे.
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरील अतिसंवेदनशील आणि नक्षलग्रस्त भागात ही गुहा आहे. त्यामुळे या ठिकाणाबद्दल अनेकांना माहितीच नाही.
कचारगड गुहेमध्ये गोंड समाजाच्या श्रद्धेचे केंद्र असलेले कणकली देवीचे मंदिर आहे. दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.
१९८६ नंतर गोंड समाजात सांस्कृतिक जागृती वाढली आणि त्यानंतर कचारगड गुहेला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला.
माघ पौर्णिमेच्या काळात येथे चार दिवसांची मोठी यात्रा भरते. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातून हजारो भाविक येथे येतात.
दाट जंगल, शांत वातावरण आणि श्रद्धा यामुळे कचारगड गुहा ही केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर अध्यात्मिक अनुभव देणारी जागा मानली जाते.
अजूनही फारशा लोकांना माहिती नसलेली कचारगड गुहा विदर्भातील खऱ्या अर्थाने हिडन प्लेस आहे.
