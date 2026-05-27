शेवटच्या घटका मोजत असलेला शिवकालीन किल्ला, उरलाय फक्त एक बुरूज

Shubham Banubakode
बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील लासुरा खुर्द गावात उभा असलेला लासुरा हा शिवकालीन किल्ला शेवटच्या घटका मोजत आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार या किल्ल्याला एकेकाळी चार मजबूत बुरुज होते. संरक्षणाच्या दृष्टीने ही बुरुजं बांधण्यात आली होती.
काळाच्या ओघात आणि दुर्लक्षामुळे किल्ल्याचे बहुतांश अवशेष नष्ट झाले आहेत. आता फक्त एकच बुरुज उभा आहे,
लासुरा खुर्दमधील वृद्ध मंडळी आजही या किल्ल्याच्या वैभवाच्या कथा सांगतात. त्यांच्या आठवणींमध्ये हा किल्ला आजही जिवंत आहे.
पुरातत्व विभागाचे किंवा प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने किल्ला हळूहळू ढासळत चालला आहे.
खामगावपासून केवळ 7 किलोमीटर अंतरावर असलेला हा किल्ला सहज पोहोचण्याजोगा आहे, तरीही तो पर्यटकांच्या नजरेपासून दूर राहिला आहे.
इतिहासप्रेमी आणि स्थानिक प्रशासनाने लक्ष दिल्यास हा किल्ला पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होऊ शकतो. मात्र सध्या तो दुर्लक्षितच आहे.
हा किल्ला फक्त दगड-चुन्याची रचना नाही, तर शिवकालीन इतिहासाची जिवंत साक्ष आहे. त्याचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
