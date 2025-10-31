मुंबईकरांच्या हाकेच्या अंतरावर आहे 'हा' किल्ला! किल्ल्यावरून दिसतो अप्रतिम निसर्ग

Apurva Kulkarni
पालघर रेल्वे स्थानकापासून काळदुर्ग किल्ला अवघ्या 7 किलोमीटर अंतरावर आहे.
इतिहासात या काळदुर्ग किल्ल्याचं उल्लेख काळमेघ, नंदिमाळ यानावाने सुद्धा ओळखलं जातं.
1737 ते 1739 च्या वसईच्या मोहिमेत हा किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात आला.
मुंबईकर एका दिवसात हा किल्ला आरामात पाहू शकतात.
या गडाच्या खाली छोटासा धबधबा असल्यानं टेहळणीसाठी हे ठिकाण महत्त्वाचं आहे.
गडाच्या पायथ्याशी खुप जंगल असल्याने तिथं आदिवासी लोकांची मोठी संख्या आहे.
धबधबा, जंगल आणि इतिहासाची शान म्हणून या किल्ल्याची ओळख आहे.
