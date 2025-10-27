महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा किल्ला! बंधाऱ्याच्या आतमध्ये दडलाय जलमहाल

Apurva Kulkarni

नळदुर्ग किल्ला

नळदुर्ग किल्ला हा 105 एकरवर पसलेला आहे.

Naldurg Fort

114 बुरुज

नळदुर्ग किल्ल्यात 114 बुरुज आहेत.

Naldurg Fort

केंद्रबिंदू

धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यात हा किल्ला स्थानिकांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू आहे.

Naldurg-Fort

मुख्य दरवाजा

नळदुर्ग बस स्थानकापासून किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा हा १ किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे तुम्ही चालत तिथपर्यंत जाऊ शकतात.

Naldurg-Fort

प्रवेशशुल्क

सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत तुम्ही किल्ला पाहू शकतात. तसंच किल्ला पाहण्यासाठी लहानांसाठी १० तसंच प्रौढासाठी २० रुपये प्रवेशशुल्क आहे.

Naldurg-Fort

जलमहाल

बंधाऱ्याच्या आत दडलेला जलमहाल हे या नळदुर्ग किल्ल्याचं मोठं आकर्षण आहे. जलमहालात उतरण्यासाठी पायऱ्या देखील आहेत.

Naldurg-Fort

धबाधबा

तसंच मुधबाधबा पख्यत्वेकरुन पर्यंटक या किल्ल्यातील धबाधबा पहाण्यासाठी उपस्थिती लावतात.

Naldurg-Fort

पानिपत

सुरुवातीला हा किल्ला निजामाच्या ताब्यात होता. परंतु 1757 मध्ये नानासाहेब पेशव्यांच्या काळात, हा किल्ला जिंकला होता. परंतु पानिपतात तो पुन्हा निजामाच्या ताब्यात गेला.

Naldurg-Fort

