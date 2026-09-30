नाशिकच्या 'काळाराम मंदिरा'चा 130 वर्षांपूर्वीचा फोटो पाहिलात का?

Vinod Dengale

नाशिक

नाशिकच्या पंचवटी परिसरात भगवान श्रीरामांना समर्पित असलेले ऐतिहासिक काळाराम मंदिर आहे.

Nashik history

मंदिराचे महत्त्व

हे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींच्या इतिहासातही त्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

Temple Importance

आख्यायिका

भगवान राम वनवासात असताना या ठिकाणी राहिले असल्याची आख्यायिका प्रसिद्ध आहे.

Kalaram Temple old photo

बांधकाम

सरदार रंगराव ओढेकर यांच्या निधीतून 1792 मध्ये मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले.

Construction

1896 फोटो

130 वर्षांपूर्वीचा हा फोटो त्या काळातील आठवणी सांगतो.

1896 photo

काळाराम

मंदिराचे नाव गर्भगृहातील काळ्या पाषाणातील श्रीरामांच्या मूर्तीवरून पडले आहे. ‘काळा’ म्हणजे काळा आणि ‘राम’ म्हणजे भगवान श्रीराम.

Kalaram temple

सत्याग्रह

1930 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली या मंदिरात प्रवेशासाठी मोठा सत्याग्रह करण्यात आला होता.

Dr. Ambedkar Satyagrah

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