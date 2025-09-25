नाशिकचे ग्रामदैवत कालिका माते चा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे का?

सकाळ डिजिटल टीम

मंदिराचा इतिहास

नाशिकमधील कालिका माता मंदिर हे शहराच्या मध्यभागी असलेल्या पंचवटी भागात आहे या मंदिराचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या.

प्राचीनत्व

मंदिराचे बांधकाम खूप जुने मानले जाते. या मंदिराचे मूळ स्वरूप नेमके कधी अस्तित्वात आले, याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही, परंतु ते किमान काही शतकांपूर्वीचे असावे असे मानले जाते.

स्थापना

स्थानिक लोकांच्या मते, हे मंदिर एका भक्ताने बांधले. हा भक्त देवीचा निस्सीम भक्त होता. त्याने देवीच्या मूर्तीची स्थापना करून तिचे मंदिर उभे केले.

ग्रामदैवत

नाशिक शहरातील अनेक कुटुंबे कालिका मातेला कुलदैवत किंवा ग्रामदैवत म्हणून मानतात. नवरात्रीमध्ये येथे मोठी गर्दी असते.

धार्मिक महत्त्व

मंदिर पंचवटीमध्ये असून, ते रामकुंड आणि काळाराम मंदिराजवळ आहे. या परिसरामुळे मंदिराला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नवरात्रीचा उत्सव

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये येथे मोठा उत्सव असतो. विविध धार्मिक विधी, भजन, कीर्तन आणि महाआरतीचे आयोजन केले जाते. या काळात देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते.

देवीचे रूप

मंदिरात असलेली कालिका मातेची मूर्ती ही रौद्र स्वरूपात असून ती शक्तीचे प्रतीक मानली जाते. देवीची उपासना विशेषतः शक्तीच्या उपासकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

संरक्षक दैवत

स्थानिक लोकांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की, कालिका माता शहराचे वाईट शक्तींपासून आणि आपत्तींपासून रक्षण करते. त्यामुळे लोक तिला शहराचे संरक्षक दैवत मानतात.

जीर्णोद्धार

गेल्या काही वर्षांत मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. मंदिराच्या सौंदर्यात वाढ करण्यात आली आहे आणि भाविकांच्या सोयीसाठी सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत.

