नवरात्रीच्या चौथा दिवशी माँ कूष्मांडाची पूजा का करतात? जाणून घ्या महत्त्व

Aarti Badade
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी, आपण चौथी दुर्गा देवी माँ कूष्मांडाची पूजा करतो.
Maa Kushmanda
Sakal
अष्टभुजा: देवीला आठ हात आहेत.
तिच्या हातात कमंडलू, धनुष्य, बाण, कमळ, अमृत कलश, चक्र आणि गदा आहे.
आठव्या हातात जपमाळ आहे.
तिचे वाहन सिंह आहे.
Maa Kushmanda
Sakal
असे मानले जाते की, देवीने आपल्या हास्यातून विश्वाची निर्मिती केली. 'कूष्मांडा' या नावाचा अर्थ 'विश्व' किंवा 'अंडे' असा आहे, जे तिच्या निर्मिती क्षमतेचे प्रतीक आहे.
Maa Kushmanda
Sakal
माँ कूष्मांडा सूर्यमंडलाच्या आत निवास करते. तिच्या तेजस्वी प्रकाशाने सर्व दिशा प्रकाशित होतात.
Maa Kushmanda
Sakal
या देवीची पूजा केल्याने आरोग्य, यश, शक्ती आणि आयुष्य वाढते. ही पूजा भक्तांचे दुःख आणि दोष दूर करते.
Maa Kushmanda
Sakal
माँ कूष्मांडाला कुंभाड्याचे फळ (पेठा) अर्पण करणे खूप शुभ मानले जाते.
Maa Kushmanda
Sakal
माँ कूष्मांडा आपल्या भक्तांना सुख-समृद्धी आणि भरभराटीचा आशीर्वाद देते.
Maa Kushmanda
Sakal
Navratri Day 3 Goddess Chandraghanta Worship
Sakal