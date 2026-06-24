महाराष्ट्रातला शापित कंचनी महाल! आजही येतो घुंगराचा आवाज, अख्यायिका काय?

सकाळ डिजिटल टीम
बुलढाण्यातील मेहकर इथं गावाबाहेर असलेला एक वाडा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतो. कंचनीचा महाल नावानं तो ओळखला जातो.
kanchani mahal
Esakal
कंचनीबाबत एक अख्यायिका सांगितली जाते. ती एक लावण्यवती होती आणि तिच्या पायातल्या घुंगराचा आवाज आजही वाड्यात ऐकू येतो म्हणतात. या महालाला शापित महालही म्हटलं जातं.
kanchani mahal
Esakal
लोणार सरोवराच्या काठी असलेल्या देवळातला नंदादीप तो इथूनच दिसला पाहिजे यासाठी भव्य महाल बांधून घेतला.
kanchani mahal
Esakal
एका रात्री भव्य महालाचे ७ मजले चढून गेली असता देवीचा कोप झाला आणि शीळा होऊन ती कोसळली. पण तिच्या घुंगराचा आवाज येतो अशी अख्यायिका आहे.
kanchani mahal
Esakal
तरुण राजकुमाराने तिला सोबत जाऊन लोणार तळ्यात देवीचा दिवा पाहू म्हटलं. पण तिने २ मजली महालावर गर्वाने ५ मजले बांधले.
kanchani mahal
Esakal
कंचनीचा महाल मेहकरचा ऐतिहासिक वारसा मानला जातो. या महालाबद्दल अख्यायिका, अफवा कायमच चर्चेत असतात.
kanchani mahal
Esakal
कंचनीच्या वास्तव्याबाबत किंवा अख्यायिकेबाबत ऐतिहासिक संदर्भ नाहीत. सध्या या महालाचे अवशेष भग्नावस्थेत आहेत.
kanchani mahal
Esakal
सात मजल्यांपैकी अडीच मजलेच आता उरले आहेत. वास्तू संरक्षित व्हावी अशी मागणी सातत्याने होत असते.
kanchani mahal
Esakal
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