पोहे खाल्ल्यावर अजिबात होणार नाही पित्त! 'या' स्पेशल पद्धतीने बनवा, घरचे करत राहतील तारीफ

पोहे खाल्ल्यावर पित्ताचा त्रास

अनेक लोकांना पोहे खाल्ल्यानंतर पित्ताचा त्रास होतो

आवडीचा पदार्थ

त्यामुळे ते आवडीचा पदार्थ असूनही पोहे खाणे टाळतात

पोहे बनवायची नवी पद्धत

आज आम्ही तुम्हाला पोहे बनवायची अशी पद्धत सांगणार आहे ज्याने पोहे चविष्ट बनतीलच आणि पित्त सुद्धा होणार नाही

जाड पोह्यांचा वापर

पित्त टाळण्यासाठी जाड पोह्यांचा वापर करावा आणि ते जास्त वेळ न भिजवता स्वच्छ धुवावेत.

फोडणीत हिंग

पचन सुलभ होण्यासाठी फोडणीत हिंग घालावा आणि कांदा जास्त करपल्यास पित्त होऊ शकते, त्यामुळे तो फक्त गुलाबी होईपर्यंत परतावा.

थोडी साखर

चवीनुसार थोडी साखर घातल्याने पोह्यांमधील आंबटपणा आणि तिखटपणा संतुलित होतो

तेलाचे प्रमाण

तेलाचे प्रमाण योग्य ठेवल्यास ॲसिडिटीचा त्रास होत नाही.

लिंबाचा रस

पोहे मसाल्यात मिसळल्यावर मंद आचेवर ३-४ मिनिटे वाफवावेत, सर्व्ह करण्यापूर्वी लिंबाचा रस घातल्याने चव वाढते आणि अन्न पचायला मदत होते

ओले खोबरे आणि कोथिंबीर

तसेच ओले खोबरे आणि भरपूर कोथिंबीर घातल्याने पोह्यांचा जडपणा कमी होतो.

