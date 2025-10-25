केन विलियम्सनने निवडली भारताची सर्वोत्तम Test XI

Pranali Kodre

विलियम्सनने निवडला भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ

न्यूझीलंडचा दिग्गज केन विलियम्सनने नुकताच भारताचा सार्वकालिन कसोटीचा ११ जणांचा संघ (Best Test XI) निवडला आहे.

Kane Williamson

|

Sakal

मिडलसेक्सने शेअर केलाय व्हिडिओ

मिडलसेक्स संघाने त्याचा व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात विलियम्सनने हा भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ निवडला आहे.

Kane Williamson's Best India Test XI

|

Sakal

सलामीवीर

केन विलियम्सनने सलामीला राहुल द्रविड आणि विरेंद्र सेहवाग यांना संधी दिली आहे.

Rahul Dravid - Virender Sehwag 

|

Sakal

तिसरा क्रमांक

याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावर विलियम्सनने त्याचा चांगला मित्र असलेल्या विराट कोहलीला निवडले आहे.

Virat Kohli

|

Sakal

मधली फळी

मधल्या फळीत त्याने सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना निवडले आहे.

Sachin Tendulkar - VVS Laxman

|

Sakal

यष्टीरक्षक

यष्टीरक्षक म्हणून विलियम्सनने एमएस धोनीला संधी दिली आहे.

MS Dhoni

|

Sakal

वेगवान गोलंदाज

वेगवान गोलंदाजीसाठी विलियम्सनने झहीर खान आणि जसप्रीत बुमराह यांची निवड केली.

Jasprit Bumrah - Zaheer Khan

|

Sakal

फिरकीपटू

याशिवाय अनिल कुंबळे आणि रविचंद्रन अश्विन या फिरकी गोलंदाजांना त्याने संधी दिली आहे.

Anil Kumble - R Ashwin

|

Sakal

रोहित शर्माने वनडेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये गांगुली, गिलख्रिस्टला टाकलं मागे

Rohit Sharma

|

Sakal

येथे क्लिक करा