रोहित शर्माने वनडेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये गांगुली, गिलख्रिस्टला टाकलं मागे

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात ऍडलेडला २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुसरा सामना पार पडला, ज्यात ऑस्ट्रेलियाने २ विकेट्सने विजय मिळवला.

Rohit Sharma-Shreyas Iyer

|

Sakal

रोहित शर्माचे अर्धशतक

पण, असे असले तरी रोहित शर्माने या सामन्यात शानदार खेळ करताना ७३ धावांची खेळी केली.

Rohit Sharma

|

Sakal

रोहितच्या सलामीवीर म्हणून धावा

त्यामुळे रोहितच्या आता वनडेत सलामीवीर म्हणून १८८ सामन्यांत ९२१९ धावा झाल्या आहेत.

Rohit Sharma

|

Sakal

गांगुली-गिलख्रिस्टला रोहितने टाकलं मागे

त्यामुळे रोहित आता सौरव गांगुली आणि ऍडम गिलख्रिस्ट यांना मागे टाकून वनडेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आला आहे.

Rohit Sharma

|

Sakal

६. सौरव गांगुली

सौरव गांगुली या यादीत आता सहाव्या क्रमांकावर गेला असून त्याने २४२ वनडेत सलामीला खेळताना ९१४६ धावा केल्या आहेत.

Sourav Ganguly

|

Sakal

५. ऍडम गिलख्रिस्ट

गिलख्रिस्ट पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने २६० वनडेत सलामीला खेळताना ९२०० धावा केल्या आहेत.

Adam Gilchrist

|

Sakal

३. ख्रिस गेल

रोहितच्या वर तिसऱ्या क्रमांकावर ख्रिस गेल असून त्याने २८० वनडेत सलामीला खेळताना १०१७९ धावा केल्या.

Chris Gayle

|

Sakal

२. सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ३८८ वनडेत सलामीला खेळताना १२७४० धावा केल्या.

Sanath Jayasuriya

|

Sakal

१. सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरने ३४४ वनडेत सलामीला खेळताना सर्वाधिक १५३१० धावा केल्या आहेत.

Sachin Tendulkar

|

Sakal

वनडेत भारतीय संघाचे सर्वात कमी वयात नेतृत्व करणारे कर्णधार

Shubman Gill

|

Sakal

येथे क्लिक करा