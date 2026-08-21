मुलीला सासरी पाठवण्याची परंपरा कधी सुरू झाली? पहिले कन्यादान कोणी केलं होतं?

Yashwant Kshirsagar
कन्यादान हा हिंदू विवाहातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि भावपूर्ण विधी आहे. वधूचे पालक आपल्या मुलीचा हात वराच्या हातात सोपवतात आणि तिला नवीन आयुष्यासाठी आशीर्वाद देतात.
kanyadan in Hindu Marriage
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‘कन्या’ म्हणजे मुलगी आणि ‘दान’ म्हणजे सोपवणे. या विधीत वडील मुलीचा हात वराच्या हातात देतात आणि वर तिच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतो.
kanyadan in Hindu Marriage
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कन्यादान अनिवार्य आणि पवित्र मानला जाते. ते पालकांनी मुलीला नवीन कुटुंबात सोपवण्याचे आणि तिच्या सुखी भविष्यासाठी आशीर्वाद देण्याचे प्रतीक आहे.
kanyadan in Hindu Marriage
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हिंदू मान्यतेनुसार पहिले कन्यादान दक्ष प्रजापतींनी केले. त्यांनी आपल्या कन्यांना चंद्रदेवाला सोपवले.
kanyadan in Hindu Marriage
esakal
दक्ष प्रजापतींना २७ कन्या होत्या. त्यांचा विवाह चंद्रदेवाशी लावण्यात आला. या कन्यांना २७ नक्षत्रांचे प्रतीक मानले जाते.
kanyadan in Hindu Marriage
esakal
विश्वाचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी आणि परंपरा अखंडित राखण्यासाठी दक्ष प्रजापतींनी आपल्या कन्या चंद्रदेवाच्या स्वाधीन केल्या, अशी धारणा आहे.
kanyadan in Hindu Marriage
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या पौराणिक कथेतूनच विवाहातील कन्यादान परंपरेचा उगम झाला. आजही हा विधी वैदिक मंत्रांसह केला जातो.
kanyadan in Hindu Marriage
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लग्नानंतर मुलीला पतीच्या घरी पाठवण्याची प्रथाही याच कथेतून आली. दक्ष प्रजापतींनी कन्यांना चंद्रदेवाला सोपवल्या, त्यामुळे ही परंपरा सुरू झाली.
kanyadan in Hindu Marriage
esakal
ही प्रथा पालकांनी मुलीला वरासोबत नवीन आयुष्याच्या प्रवासासाठी निरोप देण्याचे आणि तिच्या नवीन कुटुंबात स्थैर्य देण्याचे प्रतीक आहे.
kanyadan in Hindu Marriage
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कालांतराने कन्यादान हिंदू विवाहसोहळ्यांचा अविभाज्य भाग बनला. तो आजही प्रेम, जबाबदारी आणि आशीर्वादाचे प्रतीक म्हणून पाळला जातो.
kanyadan in Hindu Marriage
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Kashmiri Beauty Secrets
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