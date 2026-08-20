काश्मिरी महिलांच्या सौंदर्याचं गुपित काय? हजारो वर्षांपूर्वीच्या उपायात दडलंय रहस्य

Yashwant Kshirsagar
जम्मू-काश्मीरमधील स्त्रिया त्यांच्या सुंदर आणि तेजस्वी त्वचेसाठी ओळखल्या जातात. थंड शुद्ध हवा आणि पारंपरिक घरगुती उपायांमुळे त्यांची त्वचा चमकदार राहते.
Kashmiri Beauty Secrets
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काश्मिरी स्त्रिया दूध आणि केशराचे मिश्रण त्वचेवर लावतात. ही साधी पद्धत आजही अत्यंत प्रभावी आहे.
Kashmiri Beauty Secrets
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पॅम्पोर हा भाग ‘केशरची दरी’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. इथले केशर जगातील सर्वोत्तम दर्जाचे मानले जाते.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
केशर त्वचा स्वच्छ करते, डाग कमी करते आणि नैसर्गिक चमक आणते. दुधासोबत मिसळल्यास ते नैसर्गिक ब्लिचप्रमाणे काम करते.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
दुधामधील लॅक्टिक ॲसिड जुन्या मृत पेशी काढून टाकते, त्वचेला ओलावा देतो आणि कोरडेपणा दूर करतो.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
दूध + केशर त्वचेचा पोत सुधारते, टॅनिंग कमी करते आणि चेहऱ्याला नवचैतन्य देते. चेहरा तरुण आणि तेजस्वी दिसतो.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
अर्धा कप कच्च्या दुधात २-३ केशराच्या काड्या टाका. किमान एक तास तसेच ठेवा, जेणेकरून गुणधर्म पूर्णपणे उतरतील.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
कापसाच्या बोळ्याने मिश्रण चेहऱ्यावर लावा. १५-२० मिनिटे राहू द्या आणि कोमट पाण्याने धुवा.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
आठवड्यातून २-३ वेळा नियमित वापरा. हात आणि मानेवरही लावल्यास डाग व सुरकुत्या कमी होतात.
Kashmiri Beauty Secrets
esakal
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