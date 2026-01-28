कपिल शर्माचं फिटनेस सीक्रेट उघड! काय आहे 21-21-21 वेट लॉस फॉर्म्युला?

कपिल शर्माचं फिट रूप चर्चेत

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर The Great Indian Kapil Show परत आलंय आणि त्यासोबतच कपिल शर्माचं वजन घटल्याचं फिट लूक सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतंय. हा बदल कोणत्या औषधामुळे नाही, तर हेल्दी सवयींमुळे आहे.

काय आहे 21-21-21 नियम?

21 दिवसांत एक नवी सवय तयार होते या तत्त्वावर हा नियम आधारलेला आहे. एकदम सगळं बदलण्याऐवजी हळूहळू सवयी बदलण्यावर भर दिला जातो.

पहिला टप्पा: रोज हालचाल (दिवस 1–21)

या टप्प्यात डाएटचा ताण नाही. रोज चालणं, हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग एवढंच उद्दिष्ट. शरीराला रोज हलायची सवय लावणं महत्त्वाचं.

दुसरा टप्पा: ताटात बदल (दिवस 22–42)

आता खाण्याच्या सवयी सुधारल्या जातात. घरचं जेवण, साखर कमी करणं, रात्री उशिरा खाणं टाळणं असे छोटे बदल केले जातात.

तिसरा टप्पा: वाईट सवयींना ब्रेक (दिवस 43–63)

या टप्प्यात स्ट्रेस ईटिंग, दारू, सिगारेट, जास्त कॅफिन अशा वजन वाढवणाऱ्या सवयींवर नियंत्रण आणलं जातं.

कोणासाठी फायदेशीर?

जिमची भीती वाटणारे, सतत डाएट फेल होणारे, व्यस्त जीवनशैली असलेले आणि भावनिक खाणं करणाऱ्यांसाठी हा फॉर्म्युला उपयुक्त आहे.

पटकन वजन कमी हवंय?

हा झटपट उपाय नाही. पण एकदा सवयी बदलल्या की वजन कायमचं कंट्रोलमध्ये राहतं. हेच कपिल शर्माच्या फिटनेसचं खरं गमक आहे.

