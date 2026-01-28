मेकअपचा दोष नाही; आजार कारणीभूत? 'ही' आहेत भुवया पातळ होण्याची खरी अन् गंभीर कारणं

Anushka Tapshalkar
भुवयांचे टोक नाहीसे होत आहे का?
भुवयांच्या बाहेरील बाजूचे केस गळणे म्हणजे क्वीन अॅन साइन (Hertoghe sign). हे थायरॉईडच्या त्रासाचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.
शरीरात पोषक घटकांची कमतरता
लोह (Iron), प्रोटीन, बायोटिन आणि व्हिटॅमिन D कमी असल्यास केसांची वाढ मंदावते, त्याचा परिणाम भुवयांवरही दिसतो.
त्वचेचे आजार आणि अॅलोपेशिया
एक्झिमा, सोरायसिस, कोंडा किंवा Alopecia areata मुळे भुवयांचे केस अचानक ठिकठिकाणी गळू शकतात.
हार्मोन्सचा असंतुलन
गर्भधारणा, मेनोपॉज, PCOS किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या सुरू–बंद केल्याने भुवयांचे केस पातळ होऊ शकतात.
ताणतणावाचा परिणाम
अतिताण, मानसिक दबाव किंवा चिंता असल्यास शरीर केसांची वाढ थांबवते. काही वेळा नकळत केस ओढण्याची सवयही लागते.
औषधे आणि वाढते वय
काही औषधे, व्हिटॅमिन A चे जास्त डोस आणि वाढते वय यामुळे केसांची नैसर्गिक घनता कमी होते.
जास्त प्लकिंग आणि संसर्ग
वर्षानुवर्षे जास्त प्लकिंग, थ्रेडिंग किंवा वॅक्सिंग केल्यास केसांची मुळे खराब होतात. तसेच फंगल किंवा बॅक्टेरियल संसर्गामुळेही केस गळू शकतात.
