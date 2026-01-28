मेकअपचा दोष नाही; आजार कारणीभूत? 'ही' आहेत भुवया पातळ होण्याची खरी अन् गंभीर कारणं

Anushka Tapshalkar

भुवयांचे टोक नाहीसे होत आहे का?

भुवयांच्या बाहेरील बाजूचे केस गळणे म्हणजे क्वीन अ‍ॅन साइन (Hertoghe sign). हे थायरॉईडच्या त्रासाचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.

Eyebrow Thinning Causes

|

sakal

शरीरात पोषक घटकांची कमतरता

लोह (Iron), प्रोटीन, बायोटिन आणि व्हिटॅमिन D कमी असल्यास केसांची वाढ मंदावते, त्याचा परिणाम भुवयांवरही दिसतो.

Eyebrow Thinning Causes

|

sakal

त्वचेचे आजार आणि अ‍ॅलोपेशिया

एक्झिमा, सोरायसिस, कोंडा किंवा Alopecia areata मुळे भुवयांचे केस अचानक ठिकठिकाणी गळू शकतात.

Eyebrow Thinning Causes

|

sakal

हार्मोन्सचा असंतुलन

गर्भधारणा, मेनोपॉज, PCOS किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या सुरू–बंद केल्याने भुवयांचे केस पातळ होऊ शकतात.

hormone imbalance

| sakal

ताणतणावाचा परिणाम

अतिताण, मानसिक दबाव किंवा चिंता असल्यास शरीर केसांची वाढ थांबवते. काही वेळा नकळत केस ओढण्याची सवयही लागते.

Mental Peace Tips | Sakal

औषधे आणि वाढते वय

काही औषधे, व्हिटॅमिन A चे जास्त डोस आणि वाढते वय यामुळे केसांची नैसर्गिक घनता कमी होते.

Medicines and Age 

|

sakal

जास्त प्लकिंग आणि संसर्ग

वर्षानुवर्षे जास्त प्लकिंग, थ्रेडिंग किंवा वॅक्सिंग केल्यास केसांची मुळे खराब होतात. तसेच फंगल किंवा बॅक्टेरियल संसर्गामुळेही केस गळू शकतात.

eyebrows | sakal

दररोजच्या जीवनातील 'या' खाण्याच्या सवयी आयुर्वेदानुसार आहेत मोठ्या चुका

Daily Eating Habits That Are Big Mistakes in Ayurveda

|

sakal

आणखी वाचा