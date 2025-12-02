कडूपणा गायब, स्वाद दुप्पट! खास कारल्याच्या पंचामृताची पारंपरिक पद्धत

Aarti Badade

पंचामृताचा अर्थ

पंचामृत म्हणजे पाच पवित्र घटक (Five Holy Ingredients) जसे दूध, दही, तूप, मध आणि गूळ यांचे मिश्रण होय.

कारल्याची कडू चव कमी करा

बारीक कापलेल्या कारल्याला (Bitter Gourd) मीठ (Salt) लावून १० मिनिटे ठेवा आणि नंतर पाणी पिळून कडू चव कमी करा.

वाफेवर शिजवा

तेलात मोहरी, हिंग, हळद आणि कारली घालून झाकण ठेवून वाफेवर (Steam) २-३ वेळा शिजवा.

चिंच आणि गुळाचा वापर

आता यात चिंचेचा कोळ (Tamarind Pulp) आणि चिरलेला गूळ (Jaggery) घालून पंचामृतला गोड-आंबट चव द्या.

शेंगदाणे आणि खोबरे

भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट, तिळाचे कूट आणि खोबऱ्याचा किस (Grated Coconut) घालून मिश्रण जाड करा.

मीठ आणि तिखट

चवीनुसार मीठ (मीठ बेताने घाला) आणि लाल मिरची पावडर (Chilli Powder) घालून उकळी (Boil) येईपर्यंत शिजवा.

तयार पंचामृत

हे कारल्याचे पंचामृत गोड, आंबट आणि तिखट (Spicy) चवीमुळे अत्यंत रुचकर (Delicious) लागते आणि आरोग्यासाठी उत्तम असते.

