कडूपणा गायब, स्वाद दुप्पट! खास कारल्याच्या पंचामृताची पारंपरिक पद्धत

Aarti Badade
पंचामृत म्हणजे पाच पवित्र घटक (Five Holy Ingredients) जसे दूध, दही, तूप, मध आणि गूळ यांचे मिश्रण होय.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
बारीक कापलेल्या कारल्याला (Bitter Gourd) मीठ (Salt) लावून १० मिनिटे ठेवा आणि नंतर पाणी पिळून कडू चव कमी करा.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
तेलात मोहरी, हिंग, हळद आणि कारली घालून झाकण ठेवून वाफेवर (Steam) २-३ वेळा शिजवा.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
आता यात चिंचेचा कोळ (Tamarind Pulp) आणि चिरलेला गूळ (Jaggery) घालून पंचामृतला गोड-आंबट चव द्या.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट, तिळाचे कूट आणि खोबऱ्याचा किस (Grated Coconut) घालून मिश्रण जाड करा.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
चवीनुसार मीठ (मीठ बेताने घाला) आणि लाल मिरची पावडर (Chilli Powder) घालून उकळी (Boil) येईपर्यंत शिजवा.
Karela Panchamrut Recipe
sakal
हे कारल्याचे पंचामृत गोड, आंबट आणि तिखट (Spicy) चवीमुळे अत्यंत रुचकर (Delicious) लागते आणि आरोग्यासाठी उत्तम असते.
Karela Panchamrut Recipe
Sakal
Sakal