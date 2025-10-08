कार्तिक महिन्यात ‘ही’ डाळ खाणं का टाळलं जातं?

कार्तिक महिना

हिंदू धर्मात काही पदार्थ विशिष्ट महिन्यांत वर्ज्य मानले जातात. कार्तिक महिन्यात एक डाळ खाणं टाळलं जातं, जाणून घ्या यामागचं कारण.

धार्मिक दृष्टिकोन

कार्तिक महिना धार्मिकदृष्ट्या पवित्र मानला जातो. या काळात व्रत, उपवास, नियम यांचं पालन केलं जातं आणि सात्विक जीवनशैली अवलंबली जाते.

कोणती डाळ खाऊ नये?

या महिन्यात मसूर डाळ खाणं टाळलं जातं. ती उष्ण प्रकृतीची मानली जाते, जी कार्तिकातील सात्विकतेशी विसंगत मानली जाते.

उष्ण अन्न का वर्ज्य करावे?

उष्णअन्न शरीरात आळस, क्रोध, आणि अस्वस्थता निर्माण करतं. कार्तिकात मन:शांती व अध्यात्मिक उन्नतीसाठी उष्ण पदार्थ टाळले जातात.

आयुर्वेदिक कारण

आयुर्वेदानुसार, कार्तिक महिन्यात पचनशक्ती कमकुवत असते. आणि मसूर डाळ ही जड असून ती पचायला कठीण जाते. त्यामुळे आरोग्यासाठीही ती टाळावी.

कोणते डाळ खावे?

या काळात मूग डाळ, तूर डाळ, किंवा हरभऱ्याची डाळ खाणं उत्तम मानलं जातं. या डाळी सात्विक आणि पचायला सुलभ असतात.

धार्मिक नियमांचं पालन

कार्तिकात नियम पाळणे म्हणजे केवळ परंपरेसाठी नव्हे, तर मन, शरीर आणि आत्मा या तिन्हींचं शुद्धीकरण करणंही होय.

