विषारी कफ सिरप कसा तयार केला गेला? जाणून घ्या प्रमुख घटक आणि धोके

Monika Shinde

१४ मुलांचा मृत्यू

छिंदवाड्यातील घटनेप्रमाणे विषारी कफ सिरपने १४ मुलांचे जीवन गेले. चला पहा तो कसा तयार झाला आणि कोणते घटक धोकादायक ठरले.

विषारी कफ सिरप

सामान्य कफ सिरपमध्ये खोकला कमी करणारी सक्रिय औषधे असतात. डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेनिरामाइन वगैरे.

सॉल्व्हेंट लागतो

या औषधांना द्रव बनवण्यासाठी सॉल्व्हेंट लागतो. प्रोपिलीन ग्लायकॉल, ग्लिसरीन किंवा सोर्बिटॉल सामान्यतः वापरतात.

काही उत्पादक

काही उत्पादक किमती कमी करण्यासाठी औद्योगिक‑ग्रेड सॉल्व्हेंट वापरतात. एथिलीन ग्लायकॉल (EG) किंवा डायएथिलीन ग्लायकॉल (DEG).

EG/DEG हे पेंट

EG/DEG हे पेंट, ब्रेक फ्लूइड व स्याहीसारख्या उद्योगांमध्ये वापरलेले रसायन आहेत आणि ते शरीरासाठी विषारी असतात.

रसायन

हे रसायन शरीरात गेल्यावर विषारी मेटाबोलाइट तयार करतात ज्याने किडनी, मज्जासंस्था आणि रक्तप्रवाह प्रभावित होतो.

WHO

WHO प्रमाणे औषधांमध्ये EG/DEG चे प्रमाण 0.1% पेक्षा जास्त असू नये. यापेक्षा जास्त असल्यास औषध धोकादायक ठरते.

