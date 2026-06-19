Karvanda Health Benefits : आरोग्यदायी करवंदचे महत्त्व, सेवनाने ८ विकार होतील दूर

Sandeep Shirguppe
करवंदामध्ये ‘क’ जीवनसत्त्व भरपूर प्रमाणात असते. त्वचेचे विकार करवंदांच्या सेवनाने दूर होतात.
Karvanda Health Benefits
esakal
हृदयविकारामध्ये करवंदांचे सेवन उपयुक्त ठरते. यामुळे रक्तवाहिन्यातील चरबीचे प्रमाण कमी होते.
Karvanda Health Benefits
esakal
करवंद हा रानमेवा असून, नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होतो.
Karvanda Health Benefits
esakal
जर रक्ताच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा जाणवत असेल, तर रोज मूठभर करवंदे खावीत.
Karvanda Health Benefits
esakal
करवंदामध्ये मोठ्या प्रमाणात सायट्रिक अॅसिड असून, उष्णतेमुळे होणार त्रास कमी करते.
Karvanda Health Benefits
esakal
उन्हाळ्यामध्ये शरिराचा दाह कमी करण्यासाठी करवंदांचे सरबत उपयोगी ठरते.
Karvanda Health Benefits
esakal
मळमळ, उलटी अशा त्रासामध्ये करवंदे अत्यंत गुणकारी आहेत.
Karvanda Health Benefits
esakal
करवंदांची पानेही औषधी असून, मधामध्ये बारीक करून खाल्ल्यास कोरडा खोकला नाहीसा होतो.
Karvanda Health Benefits
esakal