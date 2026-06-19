Karvanda Health Benefits : आरोग्यदायी करवंदचे महत्त्व, सेवनाने ८ विकार होतील दूर

Sandeep Shirguppe

करवंदामध्ये ‘क’ जीवनसत्त्व

करवंदामध्ये ‘क’ जीवनसत्त्व भरपूर प्रमाणात असते. त्वचेचे विकार करवंदांच्या सेवनाने दूर होतात.

Karvanda Health Benefits

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हृदयविकारामध्ये करवंदांचे सेवन

हृदयविकारामध्ये करवंदांचे सेवन उपयुक्त ठरते. यामुळे रक्तवाहिन्यातील चरबीचे प्रमाण कमी होते.

Karvanda Health Benefits

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esakal

नैसर्गिक रानमेवा

करवंद हा रानमेवा असून, नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होतो.

Karvanda Health Benefits

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मूठभर करवंदे खा

जर रक्ताच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा जाणवत असेल, तर रोज मूठभर करवंदे खावीत.

Karvanda Health Benefits

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esakal

सायट्रिक अ‍ॅसिड

करवंदामध्ये मोठ्या प्रमाणात सायट्रिक अ‍ॅसिड असून, उष्णतेमुळे होणार त्रास कमी करते.

Karvanda Health Benefits

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esakal

शरिराचा दाह कमी

उन्हाळ्यामध्ये शरिराचा दाह कमी करण्यासाठी करवंदांचे सरबत उपयोगी ठरते.

Karvanda Health Benefits

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esakal

उलटीपासून आराम

मळमळ, उलटी अशा त्रासामध्ये करवंदे अत्यंत गुणकारी आहेत.

Karvanda Health Benefits

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esakal

पानेही औषधी

करवंदांची पानेही औषधी असून, मधामध्ये बारीक करून खाल्ल्यास कोरडा खोकला नाहीसा होतो.

Karvanda Health Benefits

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esakal

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