Kashmir Tourism : स्वर्गाची खरी अनुभूती! काश्मीरचे 'गुपित सौंदर्य' पाहून थक्क व्हाल! 'ही' ठिकाणं एकदा पाहाच..

सकाळ डिजिटल टीम

काश्मीरचे ‘गुपित सौंदर्य’

काश्मीरला 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' असे संबोधले जाते. कारण, येथील बर्फाच्छादित पर्वत, नितांतसुंदर दऱ्या, शांत तलाव आणि निसर्गाने सजवलेले परिसर प्रत्येक पर्यटकाला भुरळ घालतात.

काश्मीरचे खरे सौंदर्य काय?

पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दल तलाव अशी नावे सर्वपरिचित असली, तरी काश्मीरमध्ये अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी अजूनही पर्यटकांच्या नजरेसून दूर आहेत.

स्वर्गाची खरी अनुभूती!

ही ठिकाणे निसर्गाच्या कुशीत अनोखी शांतता, अवर्णनीय सौंदर्य आणि मनाला स्पर्श करणारा अनुभव देतात. पुढच्या काश्मीर ट्रिपमध्ये नक्की समाविष्ट करावी अशी काही ठिकाणे पाहूया..

गुलमर्ग

उन्हाळ्यात गुलमर्ग रंगीबेरंगी फुलांनी फुलून जाते, तर हिवाळ्यात ते संपूर्ण पांढऱ्या बर्फात झळकते. भारतातील सर्वात प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन म्हणून गुलमर्ग प्रसिद्ध आहे. आशियातील सर्वाधिक उंचीवर असलेली ‘गुलमर्ग गोंडोला’ ही पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण ठरते.

सोनमर्ग

सोनमर्गचे नावच त्याचे सौंदर्य सांगते. बर्फाच्छादित शिखरे, हिरवीगार कुरणे आणि शांत वातावरण येथे मिळते. थजवास ग्लेशियर पर्यंतचा ट्रेक साहसप्रेमींसाठी स्वर्गासारखा अनुभव आहे.

दल तलाव

शिकारा राईड्स, हाऊसबोट्स आणि तरंगते बाजार दल लेकचे मुख्य आकर्षण आहेत. सूर्यास्ताच्या वेळी येथील तलावात सोनेरी किरणं दिसतात. निशात बाग आणि मुघल गार्डन्स येथे शांत संध्याकाळ घालवण्यासाठी उत्तम आहेत.

युसमार्ग

श्रीनगरपासून सुमारे ५० किमी अंतरावर असलेले युसमार्ग हे एक शांत, अप्रतिम आणि कमी परिचित पर्यटनस्थळ आहे. देवदारच्या जंगलांनी वेढलेले परिसर, ढगांना स्पर्श करणाऱ्या टेकड्या आणि मेंढ्या चरण्याचे रम्य दृश्य यामुळे हे ठिकाण परीकथेतील दृश्यासारखे भासते.

दूधपथरी

दूधासारखे स्वच्छ आणि शुभ्र पाणी असलेल्या ओढ्यांमुळे झालेले हे ठिकाणाचे नाव ‘दूधपथरी’ अगदी सार्थ ठरते. हिरवीगार विस्तीर्ण कुरणे, निळे आकाश आणि उंच डोंगर यामुळे हे ठिकाण पिकनिकसाठी आदर्श आहे.

बंगस व्हॅली

कुपवाडा जिल्ह्यातील बांगस व्हॅली आता पर्यटकांमध्ये प्रसिद्ध होत आहे. वाहती नदी, हिरवाईने नटलेल्या दऱ्या आणि फुलांनी झाकलेले कुरण यामुळे येथे अत्यंत शांत आणि आत्मिक समाधान मिळते. गर्दीपासून दूर मनःशांती मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे.

