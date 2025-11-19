Kochi Tourism : वीकेंड ट्रिपची भारी आयडिया! तुम्ही दक्षिण भारतातील 'हे' स्वर्गीय ठिकाण चुकवताय

सकाळ डिजिटल टीम

कोचीच्या निसर्गरम्य सौंदर्याची खास ओळख

आपल्या देशात फिरण्यासाठी असंख्य अद्भुत पर्यटनस्थळे आहेत. त्यापैकी आज आपण बोलत आहोत दक्षिण भारताबद्दल.

Kochi Tourism

|

esakal

कोचीमध्ये नक्की फिरावीत अशी ठिकाणे

दक्षिण भारत हे आपल्या नैसर्गिक सौंदर्य, रम्य दृश्ये आणि शांत वातावरणासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. खरं तर, आपण बोलत आहोत केरळच्या कोची (Kochi) शहराबद्दल..

Kochi Tourism

|

esakal

१. फोर्ट कोची (Fort Kochi)

येथे जुनी वास्तूशिल्प परंपरा, समुद्रकिनारी शांत वातावरण आणि सांस्कृतिक वारसा अनुभवायला मिळतो.

Kochi Tourism

|

esakal

२. मट्टनचेरी पॅलेस (Mattancherry Palace)

इतिहास आणि कला प्रेमींसाठी हे ठिकाण खास आहे. येथे प्राचीन वस्तू, भित्तीचित्रे आणि राजघराण्याचा इतिहास पाहायला मिळतो.

Kochi Tourism

|

esakal

३. सेंट फ्रान्सिस चर्च (St. Francis Church)

भारतातील सर्वांत जुन्या युरोपीय चर्चपैकी एक. शांत आणि भव्य वातावरण अनुभवायला येथे नक्की भेट द्या.

Kochi Tourism

|

esakal

४. चेराई बीच (Cherai Beach)

नारळाच्या झाडांच्या रांगा, स्वच्छ पाणी आणि शांत समुद्रकिनारा, आराम करण्यासाठी उत्तम जागा. कुटुंबासह वेळ घालवण्यासाठी परफेक्ट स्पॉट.

Kochi Tourism

|

esakal

५. मरीन ड्राइव्ह (Marine Drive)

कोचीतील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक. समुद्रकिनारी बनवलेला सुंदर वॉकवे आणि संध्याकाळची थंड हवा मन मोहून टाकते.

Kochi Tourism

|

esakal

६. प्रिंसेस स्ट्रीट (Princess Street)

कोचीच्या सर्वात सुंदर रस्त्यांपैकी एक. येथे फिरणे, शॉपिंग, कॅफे संस्कृती आणि युरोपीय शैलीतील इमारती पाहणे हा एक वेगळाच अनुभव असतो.

Kochi Tourism

|

esakal

तब्बल ६० देशांत साम्राज्य, रोज ७ कोटी करतो दान..; भारताचा 'हा' अब्जाधीश आहे तरी कोण?

India Philanthropy Top Donors

|

esakal

येथे क्लिक करा...