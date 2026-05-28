काश्मिरी मुलींसारखे गुलाबी गाल हवेत? मग घरीच करा केशर वापरुन 'हे' 3 उपाय!

Aarti Badade

महागड्या ट्रिटमेंट

बाजारातील क्रीम्स किंवा महागड्या फेशिअल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी त्वचेला आतून पोषण देणाऱ्या पदार्थांचा आहारात समावेश करणे आवश्यक आहे.

उन्हाळ्यातील चिकटपणा

उन्हाळ्यात घामामुळे त्वचेवर जमा होणारी धूळ आणि माती पिंपल्स निर्माण करतात, जे केशरयुक्त स्किन केअरने कमी होऊ शकतात.

केशराचा वापर

केशर दूध किंवा गुलाब पाण्यात भिजवून चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा डागविरहित, गोरीपान आणि सुंदर दिसण्यास मदत होते.

केशराच्या मसाजने

केशर भिजवलेले पाणी किंवा दूधाने चेहऱ्यावर हलक्या हाताने मसाज केल्यास महिनाभरात त्वचेवर नैसर्गिक गुलाबी चमक दिसून येते.

कहवा ब्यूटी ड्रिंक

केशर, ग्रीन टी, बदाम आणि दालचिनीपासून बनवलेला 'कहवा' प्यायल्याने शरीरातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा हेल्दी आणि ग्लोइंग ठेवतात.

बदाम तेलाचा मसाज

बदाम तेलाने चेहऱ्याचा मसाज केल्यास डोळ्यांखालील काळे डाग, ड्रायनेस आणि चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते.

हायड्रेटेड

केमिकल युक्त उत्पादनांऐवजी केशर आणि बदामाचा पारंपरिक वापर केल्याने त्वचा दीर्घकाळ हायड्रेटेड, तजेलदार आणि निरोगी दिसते.

