सुटलेलं पोट विसरा! जेवणानंतर 'हा' सोपा उपाय करा

Aarti Badade

बैठे काम आणि व्यायाम

सतत बैठे काम, व्यायामाचा अभाव आणि वेळेअवेळी खाण्यामुळे पोटाभोवती वाढणारी चरबी मधुमेह, उच्च रक्तदाब व हृदयविकाराचा धोका वाढवते.

जिमशिवाय जेवणानंतर ५ मिनिटांचा सोपा उपाय

धावपळीच्या जीवनात नियमित जिमला जाणे शक्य नसले, तरी जेवणानंतर दररोज फक्त ५ मिनिटे दिलेला वेळ शरीरातील अतिरिक्त चरबी घटवण्यासाठी वरदान ठरू शकतो.

चयापचय

जेवणानंतर सोपी शारीरिक हालचाल केल्याने शरीराची चयापचय (Metabolism) क्रिया वेगाने काम करते आणि पोटाभोवती अतिरिक्त चरबी साचणे थांबते.

ताठ उभे राहून पायांचे स्नायू मागे दुमडणे

जेवण झाल्यावर सर्वप्रथम ताठ उभे राहा; त्यानंतर एक पाय गुडघ्यातून मागे दुमडून हाताने त्याला स्पर्श करा आणि नंतर दुसऱ्या पायानेही हीच क्रिया करा.

उजव्या-डाव्या हाताने पायांना क्रॉस स्पर्श करणे

शरीर अधिक सक्रिय ठेवण्यासाठी उजवा पाय मागे दुमडून डाव्या हाताने त्याला स्पर्श करा आणि नंतर डावा पाय दुमडून उजव्या हाताने स्पर्श करण्याचा ५ मिनिटे सराव करा.

सुरुवातीला पायांच्या बोटांवर (Toes) चालणे

दोन्ही पायांच्या टाचा जमिनीवरून वर उचलून फक्त पायांच्या बोटांवर साधारण ५ मिनिटे हळूहळू चालल्याने पायांच्या स्नायूंवर चांगला ताण येतो.

पायाच्या टाचांवर जोर देऊन चालणे

बोटांवर चालून झाल्यावर पायाची बोटे वर उचला आणि फक्त टाचांवर जोर देऊन चाला; यामुळे रक्ताभिसरण सुधारून रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.

फिटनेस

हे साधे उपाय करण्यासाठी कोणत्याही उपकरणांची गरज नसल्याने ऑफिसमध्ये काम करणारे किंवा घरकामात व्यस्त असणारे लोकही आपले वजन सहज नियंत्रित ठेवू शकतात.

