कावळे खरंच सूड उगवतात का? 17 वर्षे सूड'हा दावा काय आहे ?

Apurva Kulkarni
कावळे माणसांना लक्षात ठेऊन त्यांचा सूड उगवतात असं म्हटलं जातं, परंतु हे खरं आहे का? हे एका संशोधनातून सिद्ध झालं होतं.
DO CROWS HOLD GRUDGES
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पुरातन काळापासून असा दावा करण्यात आलेला की कावळे माणसाचा चेहरा लक्षात ठेऊन सूड उगवतात. नंतर एक संशोधन करण्यात आलं, त्यात एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली.
CROWS REMEMBER HUMAN FACES
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अमेरिकेतली वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या पर्यावरण शास्त्रज्ञ प्रोफेसर जॉन मारझ्लूक यांनी काही कावळ्यांवर प्रयोग केले.
CROW MEMORY, 17 YEAR CROW EXPERIMENT,
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त्यांनी २००६ मध्ये एक प्रयोग केला की, ते राक्षसी चेहरा असलेला मास्क घालून कॅम्पसमध्ये आले.
CROW RESEARCH, UNIVERSITY OF WASHINGTON CROWS
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त्यांनी काही कावळ्यांना राक्षसी मास्क घालून त्रास दिला. तसंच कावळे लक्षात राहण्यासाठी त्यांच्या पंखावर टॅग लावला.
CROW FACE RECOGNITIO
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त्यानंतर जेव्हा जेव्हा प्रोफेसर राक्षसी मास्क घालून कॅम्पसमध्ये यायचे, त्यावेळी कावळे त्यांना त्रास देयचे, ओरडायचे, त्यांच्या अंगावर झेप घेयचे. सगळे एकत्र होऊन गोंधळ सुद्धा घालायचे.
CROWS RECOGNISE HUMANS
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ही गोष्ट जवळपास १७ वर्ष घडली. २००६ पासून २०२३ पर्यंत त्यांच्यावर कावळ्यांनी सूड धरला.
CROW BEHAVIOR
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परंतु सप्टेंबर २०२३ मध्ये बरोबर १७ वर्षानंतर त्यांनी मुखवटा घालून कॅम्पसमध्ये गेले. त्यावेळी कावळ्यांनी दुर्लक्ष केलं.
CROW FACTS, INTELLIGENT BIRDS
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म्हणजे पुरतन काळात म्हटल्याप्रमाणे १७ वर्षांनी कावळ्यांची सुडाची भावना शांत झाली.
ANIMAL INTELLIGENCE
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WHY CROW TOUCHES PIND
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