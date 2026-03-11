इथे लग्न ठरवताना कुंडली नाही, तर सात पिढ्यांचा इतिहास विचारला जातो

Shubham Banubakode

काय आहे प्रथा?

कझाकिस्तानमध्ये विवाह ठरवताना कुंडली नव्हे, तर सात पिढ्यांचा इतिहास विचारला जातो. ही परंपरा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

‘झेती अता’ची परंपरा

कझाकिस्तानमध्ये लग्नापूर्वी मुलगा-मुलगी आपल्या सात पूर्वजांची नावे सांगतात. या परंपरेला 'झेती अता' म्हणतात.

सात पिढ्यांची माहिती आवश्यक

मुलगा-मुलीला त्यांच्या मागील सात पिढ्यांपर्यंतच्या पूर्वजांची माहिती असणे आवश्यक मानले जाते.

का केला आहे नियम?

जर सात पिढ्यांमध्ये एखादा समान पूर्वज आढळला, तर त्या मुलगा-मुलीला भाऊ-बहिण मानले जाते आणि लग्नाला परवानगी नसते.

वैज्ञानिक कारण

या प्रथेमागील मुख्य उद्देश म्हणजे जवळच्या नात्यातील लग्न टाळणे आणि पुढील पिढीला आनुवंशिक आजारांपासून सुरक्षित ठेवणे हा आहे.

‘वधू किडनॅपिंग’ची प्रथा

काही वेळा लग्नाचा खर्च परवडत नसल्यास जोडपे ‘अलाकाचू’ नावाची प्रथा वापरतात. ज्यात मुलीच्या संमतीने ‘वधू अपहरण’ करून लग्न केले जाते.

लग्नात हुंडा दिला जातो का?

कझाकिस्तानमध्ये मुलगा हुंडा घेत नाही, उलट मुलीच्या कुटुंबाला पैसे किंवा भेटवस्तू देतो. याला खलीम असं म्हणतात.

सोशल मीडियावर चर्चा

कझाकिस्तानमधील या परंपरेची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.

