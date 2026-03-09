हिमालयावरून जाताना पायलटला आकाशात दिसले तीन सूर्य? या मागे नेमकं रहस्य काय?

Shubham Banubakode

आकाशात तीन सूर्य दिसू शकतात?

काही पायलट्सना आकाशात एक नाही तर तीन सूर्य दिसल्याचा अनुभव आला आहे.

अद्भुत दृश्य

हिमालयावरून उड्डाण करणाऱ्या काही पायलट्सनी सांगितले की, उड्डाणादरम्यान त्यांना आकाशात तीन सूर्य चमकत असल्यासारखे दिसले.

वैज्ञानिक घटना

वैज्ञानिकांच्या मते हे कोणतेही रहस्य किंवा भ्रम नाही. यामागे स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आहे.

‘सन डॉग’

आकाशात तीन सूर्य दिसण्याच्या या घटनेला विज्ञानात ‘सन डॉग’ असे म्हटले जाते.

प्रत्यक्षात असतो एकच सूर्य

या घटनेत मधोमध खरा सूर्य असतो. त्याच्या दोन्ही बाजूंना दोन प्रकाशबिंदू दिसतात.

म्हणून दिसतात तीन सूर्य

हे प्रकाशबिंदू इतके चमकदार असतात की दूरून पाहिल्यावर आकाशात तीन सूर्य असल्याचा भास होतो.

का दिसता प्रकाशबिंदू?

तज्ज्ञांच्या मते वायुमंडळात असलेले लहान षटकोनी बर्फाच्या तुकड्यांमुळे सूर्यप्रकाशाला वळण मिळते.

२२ अंशात वळतो प्रकाश

सूर्यप्रकाश या क्रिस्टलमधून जाताना सुमारे २२ अंशात वळतो. त्यामुळे सूर्याच्या दोन्ही बाजूंना दोन तेजस्वी बिंदू तयार होतात आणि आकाशात तीन सूर्य असल्याच भार होतो.

