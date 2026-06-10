घरात 'या' 2 गोष्टींची काळजी डोळ्यात तेल टाकून का घ्यावी?

Aarti Badade
रात्री झोपताना किंवा घराबाहेर पडताना गॅसचा मुख्य रेग्युलेटर नक्की बंद करावा, ज्यामुळे गॅस गळती होऊन होणारे भीषण अपघात टाळता येतात.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
घरात गॅसचा वास येत असल्यास घरातील सर्व खिडक्या आणि दरवाजे त्वरित उघडावेत, जेणेकरून हवा खेळती राहून गॅसचा दाब कमी होईल.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
गॅस गळती दरम्यान घरातील कोणतेही लाईट्स किंवा पंख्यांचे स्विचेस चालू-बंद करू नयेत, कारण एका छोट्या ठिणगीनेही मोठा स्फोट होऊ शकतो.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
अचानक होणाऱ्या दुखापती, भाजणे किंवा कापल्या जाण्यावर डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वी त्वरित प्राथमिक उपचार करण्यासाठी घरात फर्स्ट-एड किट असणे आवश्यक आहे.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
तुमच्या प्राथमिक उपचार पेटीत नेहमी बँडेज, कापूस, ॲन्टिसेप्टिक मलम, वेदनाशामक औषधे, थर्मामीटर आणि तातडीची औषधे तयार ठेवावीत.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
घरामध्ये एक कायमस्वरूपी फर्स्ट-एड किट ठेवण्यासोबतच, कोणत्याही लांबच्या प्रवासाला जाताना एक लहान मेडिकल किट नेहमी सोबत बाळगावे.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
गॅस सिलिंडर आणि फर्स्ट-एड किटबाबत घेतलेली ही लहानशी खबरदारी आणीबाणीच्या प्रसंगी कुटुंबातील सदस्यांचा जीव वाचवू शकते.
Home safety gas cylinder and first aid kit tips
Sakal
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal