रक्तातील साखर राहील कंट्रोलमध्ये; फक्त 'या' पदार्थाचा रस प्या!

Aarti Badade

पदार्थ

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी काही पदार्थ खूप फायदेशीर ठरतात

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

रक्तातील साखर

रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवायची आहे? जाणून घ्या कांद्याचे पाणी पिण्याचे ५ जबरदस्त फायदे!

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

साखर कमी होते

कांद्यामध्ये क्रोमियम असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची (ग्लुकोज) पातळी कमी आणि नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

पचनक्रिया सुधारते

कांद्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो; सकाळी याच्या रसाने दिवसाची सुरुवात केल्यास शरीराची पचनसंस्था उत्तम राहते.

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

हे पाणी आरोग्यासोबतच त्वचा आणि केसांसाठीही अत्यंत गुणकारी मानले जाते.

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

केसांची वाढ

आठवड्यातून दोन वेळा कांद्याचा रस केसांना लावल्यास केसांची वाढ थेट मुळापासून होते.

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

महत्त्वाचा सल्ला

ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे; त्यामुळे कोणत्याही घरगुती उपायाचा अवलंब करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

onion Juice Help Support Blood Sugar Management

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Sakal

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Sakal

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